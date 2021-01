Quién es Imanol, uno de los solteros de 'La isla de las tentaciones 3'

La tercera edición del exitoso programa La isla de las tentaciones comienza este jueves con una gala emitida en Telecinco a partir de las 22.00 horas en la que los espectadores conocerán a todas las parejas dispuestas a poner a prueba su relación, así como al grupo de solteros y solteras que llegan en busca del amor.

Imanol es uno de los nuevos concursantes solteros de esta edición. Tiene 34 años y viene de Madrid. "Las mujeres que me conquistan son dulces y divertidas, en la isla no me faltará de eso", destaca en su presentación este hostelero de profesión.

Convivirá en la lujosa villa de las chicas e intentará que alguna de ellas caiga en la tentación. Este año, además, una de las grandes novedades es La luz de la tentación. Las parejas serán quienes pongan límites a sus novias o novios y este dispositivo sonará como una alarma cuando alguien se salte dichos límites, aunque no sabrán de quién se trata.