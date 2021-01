El Apple Watch Series 5, a precio de coste en Mediamarkt: cómo ahorrarte 100 euros en las próximas horas

Los wearables llevan tiempo liderando la lista de deseos de muchos. Con la hegemonía de los auriculares inalámbricos que, a día de hoy, siguen siendo los favoritos, otros como los smartwatches no paran de ganar posiciones. Y, la verdad, es que no es de extrañar: estos gadgets, además de cumplir la función de un reloj clásico, conectan con nuestro smartphone para advertirnos de cada notificación, ejercen de podómetro e incluyen modos deportivos para ayudarnos en nuestros entrenamientos. Todo ello desde la comodidad de nuestra muñeca y con autonomías que nos permiten disfrutarlos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir.

Tal es su éxito que son muchas las marcas las que se han lanzado a presentar sus modelos para asegurar que no hay usuario que no tiene acceso al suyo, ya sea destacando por precios muy competitivos o por ser de algunas de las compañías pioneras en el sector (con las buenas prestaciones que esto conlleva). Sirva de ejemplo el furor que causa Apple cada vez que presenta uno de sus relojes inteligentes, como ocurrió con su último modelo Series 6, presentado en diciembre, o con el anterior, el 5; ambos sujetos a precios que no están al alcance de todos los bolsillos... ¿O sí?

Aprovechando las jornadas de descuentos de Mediamarkt, en el que han rebajado hasta 1000 productos a precios de coste, hemos dado con este smartwatch100 euros más barato de lo habitual. Una oportunidad única para hacerse con él y disfrutar de sus muchas prestaciones. ¿Podrás resistirte a la tentación?

El Apple Watch series 5. Mediamarkt

Tres motivos para lucirlo en tu muñeca

Una pantalla todoterreno y un diseño elegante . Con 1,73 pulgadas, la pantalla de este modelo acapara todas las miradas gracias, en parte, a sus bordes redondeados que le confieren un diseño elegante. La diferencia frente a sus predecesores es que siempre permanecerá encendida y sin afectar a la batería gracias a su sistema ambient light que atenua la pantalla en función de la luz ambiente.

Apto para rutinas 'fitness'. Este modelo incorpora GPS y altímetro barométrico para ajustar tus actividades físicas a las condiciones lo máximo posible. De hecho, es resistente a las condiciones climatológicas y al agua. Además, registra pulsaciones tanto en descanso como en movimiento y es capaz de controlar tu actividad diaria para observar tus rendimientos deportivos. Incorpora llamada de emergencia.

Este modelo incorpora GPS y altímetro barométrico para ajustar tus actividades físicas a las condiciones lo máximo posible. De hecho, es resistente a las condiciones climatológicas y al agua. Además, registra pulsaciones tanto en descanso como en movimiento y es capaz de controlar tu actividad diaria para observar tus rendimientos deportivos. Incorpora llamada de emergencia. Un plus que lo convierte en un móvil. Si optamos por la versión GPS + Cellular, nuestro Apple Watch Series 5 se convertirá en un dispositivo móvil que permite enviar y recibir mensajes, escuchar música y podcast de los servicios de Apple y contestar llamadas sin tener cerca tu móvil Apple. La primera versión también permite recibir notificaciones, enviar mensajes y hacer llamadas, pero solo cuando el iPhone está conectado mediante 'bluetooth' y wifi.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Mediamarkt y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.