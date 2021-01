Si tienes la piel grasa, esto es lo que jamás debes hacer

Aunque cada piel es un mundo, todas ellas necesitan unos cuidados especiales, ya sea sensible, seca, mixta o grasa. Esta última es, por desgracia, una de las más maltratadas a la hora de cuidarla y es que pensamos que por tener tendencia a segregar más sebo que las otras a la hora de limpiarla tenemos que utilizar productos más agresivos, y nada más lejos de la realidad.

Aunque queremos lo mejor para nuestra piel para que se vea bonita y saludable, muchas veces, ya sea por desinformación o desconocimiento, pensamos que algo le puede venir bien cuando es todo lo contrario. Para evitar eso, estas son las cosas que nunca debes hacer si tienes la piel grasa.

Limpiar y exfoliar en exceso

Como decíamos antes, una de las cosas que más se hacen a las pieles grasas y es muy perjudicial para ellas es una limpieza demasiado agresiva, como puede ser limpiarla y exfoliarla más de lo que realmente necesita.

Aunque veamos que la piel se engrase con más facilidad, no por ello debemos maltratarla de esa manera, ya que estas agresiones debilitan la barrera lipídica, haciendo que se genere más sebo para compensarla y se agrave aun más el problema provocando brotes de acné severos.

Si queremos mantener a raya el sebo y las imperfecciones, lo mejor es limpiar la piel con un producto específico para las pieles grasas, no comedogénico, por la mañana y por la noche. Las exfoliaciones las dejaremos para dos días máximo a la semana con exfoliantes químicos, que son menos agresivos que los mecánicos.

No hidratarla

Aunque pensemos que tenemos la piel bastante jugosa y nada tirante, no quiere decir que no necesitemos hidratación. Muchas personas con piel grasa presentan un cuadro de deshidratación cutánea porque no le aportan la hidratación que necesita, por lo que siempre para acabar con nuestra rutina facial debemos sellarla con una loción, crema o emulsión no comedogénica.

No debemos olvidar que la crema hidratante no solo refuerza la barrera natural de la piel, también ayuda a reducir las arrugas, aporta luminosidad, previene la irritación y aporta elasticidad y suavidad.

Utilizar productos con ingredientes vasodilatadores

Esto es algo de los que pocos hemos oido hablar, pero las sustancias vasodilatadoras no son muy beneficiosas para las pieles grasas ya que su acción estimula las gládulas sebáceas, incrementando de esta manera la producción de sebo. Por este motivo, es mejor alejarse de aquellos productos que lleven alcohol denat, polifenoles, aceites esenciales, extracto de jengibre o pimienta.

Exponerte al sol más de lo necesario

Uno de los mitos asociados al acné es que el sol es capaz de secarlos, y aunque por una parte es cierto, también se seca nuestra piel, por lo que comenzamos a segregar más sebo para compensarlo y se produce un efecto rebote. Además, no hay que olvidar que el sol acelera el envejecimiento de la piel, cometiendo estragos irreversibles, por lo que todos los días, aunque sea invierno, esté nublado y no vayamos a salir de casa, hay que echarse un protector solar específico para tu tipo de piel, a poder ser que nos ayude con la contaminación y la luz azul.

No usar los cosméticos adecuados

Las pieles grasas tienen necesidades específicas, por lo que necesitan una serie de ingredientes concretos para solucionarlas. Para ello, cuando vayamos a comprar una crema o mascarilla, debemos fijarnos si llevan niacinamida, ácido hialurónico, árbol de té, acrilla verde, caolín, cáñamo, zinc, ácido salicílico, hamamelis, té verde o própolis, entre otros.