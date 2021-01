¿Cuál es la distancia perfecta que debe haber entre camisas en el armario para que no se arruguen?

Da igual el tamaño de nuestro armario: siempre se nos queda pequeño. Y es que, cuanto más espacio tenemos para ocupar, más prendas incluimos (sobre todo las que dictan las últimas tendencias). Sin embargo, y aunque este hecho rara vez sea irrefutable, a no ser que uno sea fiel seguidor de Marie Kondo, nos ocasiona graves problemas con el hórror vacui: tenemos tanta ropa que, no solo nos cuesta encontrarla, sino que todos nuestros esfuerzos con la plancha son en vano. Y es que, si hay algo que los españoles odiamos más que esta tarea, son las arrugas que pueblan nuestras camisas y blusas.

La solución, más allá de hacerse con un buen gadget de planchado, pasa por deshacernos de aquellas prendas que ya no usamos y organizar mejor las que nos quedamos. Pero, las perchas no dan más de sí (y no vamos a almacenar una camisa sobre otra), por lo que las soluciones efectivas parecen queda reducidas a cero... ¡Nada más lejos de la realidad! Existen inventos muy interesantes para lograrlo y asegurar que las arrugas no tienen cabida en nuestro armario.

Desde 20deCompras hemos rastreado las mejores opciones de Amazon y hemos dado con una que os va a encantar: una multipercha troquelada que nos permite colocar nuestra ropa en horizontal respetando el espacio mínimo para que no se rocen, arruguen ni estropeen. ¿Lo mejor? ¡Que el pack de ocho solo cuesta 13 euros!

Las perchas multifunción vienen en 'packs' de ocho. Amazon

Con esta percha troquelada, conseguimos ahorrar hasta un 80% de espacio en nuestro armario, al tiempo que evitamos que nuestras prendas se arruguen. Cada una de las ocho piezas que conforman este set tiene espacio para albergar hasta 12 prendas en horizontal, con lo que, además, nuestro vestidor está visualmente más limpio y ordenado puesto que no se aprecian grandes cantidades de perchas agolpadas. Otras de las ventajas de este tipo de productos es que se pueden colocar también de forma vertical, para adaptar el armario a nuestras necesidades organizativas. En este caso, podremos organizar seis prendas. Además, su diseño evita los bordes afilados para así garantizar que no hay daños, arrugas o marcas en la ropa.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.