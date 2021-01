Joaquín Torres felicita a Raúl Prieto por su cumpleaños con una tierna declaración de amor

Poco acostumbrado a mostrar su vida personal en sus redes sociales, Joaquín Torres ha dado una paso que ha sorprendido a todos mostrando su amor y admiración por su pareja, Raúl Prieto, en el día de su cumpleaños.

El director de Viva la vida ha estrenado sus 45 años y, con motivo de este día tan especial, su pareja ha querido gritar a los cuatro vientos lo que siente por él. El arquitecto ha compartido, a través de sus stories de Instagram una tierna fotografía de ambos acompañada de un texto.

"Felicidades mi amor. Solo deseo poder compartir los siguientes 45 años junto a ti", ha escrito el arquitecto bajo la imagen. Joaquín Torres y Raúl Prieto suman ya cuatro años de relación tras conocerse en una de las visitas del arquitecto al programa Sálvame.

Fotografía con la que Joaquín Torres ha felicitado a Raúl Prieto. ACEROJOAQUINTORRES / INSTAGRAM

Fue un duro paso al frente por parte de Torres, pero del que no se arrepiente en absoluto porque le ha regalado la oportunidad de ser "libre y feliz". "Es alguien a quien quiero mucho y que me ha dado la posibilidad de comportarme como soy yo. Raúl me ha ofrecido una vida de equilibrio. Lo miro y pienso: 'Valió la pena'", reconoció el arquitecto a Toñi Moreno en una entrevista para Lecturas.

Aunque uno de los mayores miedos de Joaquín era cómo vivirían sus hijos su homosexualidad, los jóvenes aceptaron perfectamente la condición sexual de su padre y se han convertido en un gran apoyo para él.