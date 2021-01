Cantó rebutja la comparació de Puigdemont amb els exiliats del franquisme: "És un delinqüent covard"

"El de Puigdemont vivint a tot drap a Brussel·les i fugint en el maleter d'un cotxe d'una forma vergonyosa després d'haver robat i donat un colp té un altre nom: és un delinqüent, un delinqüent covard", ha emfatitzat sobre la comparació que va fer Iglesias en una entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta.

Per a Cantó, "com sempre, és una falta de respecte d'un personatge que no hauria d'estar en un govern en aquests moments", ha criticat en declaracions als mitjans abans de la junta de síndics de les Corts.

Ha defès així que Iglesias no mereix ser el vicepresident d'un país democràtic i que "tractar Espanya com una república bananera és una vergonya". "Ell defèn les repúbliques bananeres, Espanya no ho és", ha recalcat.

Dit açò, el síndic 'taronja' ha assegurat que comparar l'expresident català amb els represaliados pel franquisme suposa "una falta de respecte brutal per als qui sí van patir un exili".