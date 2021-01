Coronavirus.-Comerciantes reclaman ayudas a fondo perdido y "no engañabobos": "Los comercios se están muriendo"

La situación la resume en que los comercios "se están muriendo". Sin datos concretos de cierres sí admite que muchos tienen ya la persiana bajada de manera definitiva y otros con muchos empleados en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que prevé que se conviertan en ERE o cierre.

"Vamos de mal en peor, esto no tiene visos de que se enderece y de ayudas directas nada de nada. ¿De qué nos vale pedir un crédito ICO si no tengo para pagarlo?", se ha preguntado Pérez, quien entiende y respeta las restricciones puestas en marcha para contener la propagación del coronavirus pero pide a los diversos gobiernos que "echen una mano al tejido empresarial pequeñito porque estamos muriendo".

Pérez ha incidido en que demandan ayudas a fondo perdido y de manera urgente "porque no tenemos para pagar nada más, vamos a tener que pedir dinero pero para poder comer porque no nos está entrando nada de dinero y tenemos que seguir pagando los seguros sociales, alquileres e impuestos", algo que les está abocando al cierre, admite.

"El grande -en referencia a las grandes superficies- tiene más facilidad para endeudarse, tiene una infraestructura bastante superior pero nosotros no tenemos nada", sostiene, y recuerda que la mayoría de comercios son pymes y autónomos, en muchos casos "familias que no tienen ya nada".

Ha puesto como ejemplo que el periodo de rebajas está suponiendo para muchos comerciantes no ganar apenas nada: "No hemos vendido, hemos tenido que pagar la mercancía y ahora lo rebajamos vendiéndolo a casi lo que nos ha costado. ¿Cómo vive ese comerciante?".

En este sentido, el presidente de Málaga Comercio ha lamentado los rifirrafes políticos entre los diferentes gobiernos mientras la ciudadanía pierde su empleo: "Es raro no conocer familias donde no haya parados. Los políticos no se dan cuenta, no entienden que cuando cae una empresa pequeña se lleva unos cuantos empleos".

"NO VEO NINGUNA AYUDA REAL"

A su juicio, las ayudas que se están dando "son un engañabobos, venden mucho humo y no se ve nada. ¿Dónde están? Porque coges la letra pequeña y dices mira, esto es propaganda electoral".

"No sabemos dónde está la punta de esto pero cada día hay menos oxígeno en la botella de los comerciantes y la asfixia va a venir con un efecto dominó", enfatiza Salvador Pérez, quien opina que sin el turismo no se va a ver recuperación: "Tenemos unas infraestructuras y unos profesionales estupendos pero esta pandemia se lo ha llevado todo por delante".

"Si no podemos salir, no podemos viajar y me tengo que comprar dos pantalones no me los voy a comprar porque no voy a ir a ningún lado. Además, es rara la familia sin parados y lo poco que puedo tener lo guardo porque no sé qué va a pasar", ha resumido el presidente de los comerciantes ante la falta de ventas.

Pérez incide en que "lamentablemente estamos en una situación caótica, no veo ninguna luz de los políticos, ninguna una ayuda real". "Lo primero -continúa- debería ser el consenso político y salvar el país de esta pandemia, que sea lo menos mala posible. Hay muchas personas muriendo, muchos puestos de trabajo perdidos o en peligro y los pequeños comerciantes no vamos a poder aguantar".

"Toca ayudar a todo el pueblo en general, no es mirar el color político, el pueblo necesita el máximo consenso político y el máximo de ayuda posible porque es el pueblo el que tiene que salvar el país. Somos conscientes de que estamos ante una crisis sanitaria no conocida pero no pueden mirar para otro lado mientras personas y empresas mueren", concluye Pérez.