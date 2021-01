Cs reclama la cesión de dos terrenos municipales para las nuevas sedes de los conservatorios de Danza y Música

En un comunicado, ha advertido de que las instalaciones actuales, ubicadas en el Pabellón de Argentina de la avenida de la Palmera y en el antiguo convento de la calle Baños, respectivamente, "se han quedado pequeñas y obsoletas" y que, por ello, "es necesario afrontar un proceso de renovación de estas infraestructuras que les permita adaptarse a las exigencias de la sociedad" y que ayuden en el objetivo de alcanzar la "excelencia educativa", ha señalado.

Pimentel, que ha visitado las instalaciones del Conservatorio de Música Manuel Castillo, acompañado por el portavoz adjunto de la formación naranja, Miguel Ángel Aumesquet, ha añadido que a los motivos anteriores hay que sumar también el crecimiento en el número de alumnos y disciplinas impartidas, así como "otros factores como la mejora de la accesibilidad y el estado en el que se encuentran ambas sedes".

Todo ello, hace necesario que estos dos conservatorios "cuenten de manera urgente con nuevas sedes en las que seguir impartiendo sus respectivas cargas docentes y en las que, además, puedan albergar la extensa programación cultural y musical que desarrollan", algo que, unido a "la excelencia de sus docentes, la aptitud de los alumnos y la calidad en su enseñanza", los han convertido en centros de referencia en Andalucía, ha indicado.

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha asegurado que la Consejería de Educación tiene una "voluntad clara y manifiesta" para construir estas nuevas sedes, además de la dotación presupuestaria "necesaria para su ejecución". Sin embargo, "estos proyectos no serán posibles si no hay colaboración entre administraciones y si el Ayuntamiento no cede nuevos terrenos de su titularidad".

"Llevaremos al pleno que se estudie la cesión a la Junta de ambos terrenos, que deben cumplir con todas las necesidades técnicas, entre las que destacan una edificabilidad mínima de 12.000 metros cuadrados y un acceso rápido y cómodo para el alto número de estudiantes que a diario se desplazan desde la provincia", ha manifestado.

Pimentel ha destacado que su formación "tiene claro" que seguirán trabajando en todas las administraciones para alcanzar este objetivo, con "equipamientos de calidad e infraestructuras que hagan de nuestros centros, como en el caso de estos dos conservatorios, un referente a nivel internacional", ha asegurado.

"Hemos demostrado que Sevilla está en el centro de nuestra acción, con ejemplos claros como el CEIP de los Jardines del Valle, cuyas obras comenzarán, si se cumplen todos los plazos, a finales de 2021 o el nuevo Instituto de Los Bermejales, con presupuesto y plazos concretos, tras más de dos décadas de reclamación vecinal", ha concluido.