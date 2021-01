Coronavirus.- La Comunitat Valenciana decreta el tancament total de l'hoteleria

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va a comparéixer per a explicar les noves mesures antiCovid després de la reunió de la comissió interdepartamental per a la prevenció i actualització davant de la Covid-19 que s'ha celebrada aquest matí per a analitzar les últimes dades i estudiar la possibilitat d'aplicar noves mesures, segons ha informat fonts de Presidència.

Entre les noves restriccions, figura el tancament de l'hoteleria, que fins al moment obria fins a les 17.00 hores.

La Comunitat Valenciana va notificar aquest dilluns prop d'un centenar de morts, en concret 95 des de l'última actualització del dissabte, dels quals 41 eren residents. Així mateix, va comunicar 2.482 casos positius més i els hospitals valencians tenen 3.829 ingressats.