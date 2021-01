'La isla de las tentaciones' trae una hoguera "a la que no se le pueden poner adjetivos, como nunca se ha visto"

El formato La isla de las tentaciones regresa este jueves con su tercera edición, una tanda de emisiones en las que nuevas parejas tratarán de poner a prueba su amor conviviendo por separado con seductoras personas del sexo opuesto.

Esta temporada hay importantes novedades, como la llamada 'luz de la tentación', una sirena que sonará y se iluminará cuando alguien esté cometiendo una infidelidad, sin que los participantes puedan saber quién es, preguntándose si será su pareja quien esté cayendo en la tentación.

Pero además, habrá algo nunca visto en una de las hogueras, el momento en el que los y las emparejadas se reúnen con la presentadora, Sandra Barneda, para ver las imágenes de lo que ha estado haciendo su tortolito o tortolita en la otra villa.

"Se va a vivir una hoguera como nunca se había vivido, no sé ni qué adjetivo ponerle", decía Sandra Barneda, que es la segunda vez que se encarga de conducir in situ este programa, en el resort de lujo de República Dominicana donde se graba y que en esta edición "más emocional" ha tenido que trabajar aún más su "contención" para no reaccionar ante lo que veía.

Nada más empezar me dijeron que los participantes querían hablar conmigo, el primer o segundo día, fui y me dijeron 'Sandra, ten claro que nosotros queremos de verdad a nuestras parejas' y yo me los creí y me los creo. Luego hay que ver lo que pasó", adelanta Barneda.

"Lo pasé mal en las hogueras porque muchas y muchos de ellos lo pasaron muy mal", decía sobre su empatía la presentadora, que como anécdota contó cómo tuvo que aguantarse la risa al oír el nombre del oso de Mayka, de la anterior edición, el ya célebre Rosito.