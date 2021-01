PSPV i Compromís no creuen que el cessament de Davó afecte el Botànic i Cantó ho veu com "un joc de trons sagnant"

En canvi, el líder de Cs a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha qualificat de "joc de trons sagnant" el cessament que va acordar dissabte el consell ciutadà valencià de Podem i que els afins a Davó han recorregut a les comissió nacional de garanties de Podem.

Davó, encara com a portaveu en roda de premsa després de la junta de síndics, ha confirmat que el recurs contra la votació ja està presentat i que, fins que no hi haja resposta, no reunirà el grup parlamentari perquè notifique a la Mesa de les Corts el canvi de sindicatura. "De moment, la síndica és la que té potestat de convocar les reunions", ha recalcat.

També ha reiterat que el recurs està recolzat per 13 representants de Podem, "un terç del consell ciutadà", i que entre ells estan alguns dels seus companys diputats com Ferran Martínez, Beatriu Gascó o Irene Gómez que "veien deficiències" en la votació, en no comunicar-se amb antelació i no incloure's expressament en l'ordre del dia, i consideren que el relleu no té "cap justificació política".

"La gent no acaba d'entendre que, en un moment tan complicat, s'estiga més preocupat a obrir una porga que a combatre la pandèmia", ha emfatitzat cridant a "treballar de forma unida i coordinada com fins ara".

La síndica d'UP ha posat l'accent que "mentre hi haja un recurs d'impugnació sense sustentar, s'han de respectar els temps" i ha remarcat que el seu grup "no ha de fer cap votació" per a triar el seu portaveu, simplement dirigir un escrit a la Mesa per a comunicar si hi ha una designació.

Precisament, ha recordat que així es va fer quan va deixar la seua acta l'exportaveu de Podem en Corts Rubén Martínez Dalmau per a passar a ser vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica.

Naiara Davó ha reconegut als periodistes que ha parlat amb Pilar Lima en els últims dies, però "solament de temes polítics, del treball com a diputades", i no a nivell orgànic.

De Compromís, el seu síndic, Fran Ferri, ha remarcat que no és el primer canvi en el portaveu de Podem i ha garantit que ho acataran "com fins ara: treballant pel bé dels valencians i mantenint una relació fluïda i estable, que és el que toca".

Manolo Mata (PSPV) ha coincidit que és una decisió de partit i ha ressaltat l'"extraordinària tasca" de Davó com a síndica, "una persona raonable, sensible, treballadora, molt contundent en defendre les seues conviccions i molt 'botànica'".

Si és substituïda, ha augurat que la nova portaveu "estarà en la mateixa dinàmica perquè l'alternativa al Botànic és el de fa vint anys o pitjor". "Segur que tindrem màxima sintonia i col·laboració, no ens queda una altra", ha asseverat prometent fer "tot el possible per fer de ciment".

I Mata ha assegurat que creu en la "bona fe" de tots els polítics en els processos interns de partit "i que ho fan per a bé". "Però no sé per a quin bé", ha postil·lat.

Entre l'oposició, Cantó també ha valorat el cessament de Davó per a retraure a Podem que estiga "únicament immers en el seu joc de trons i tallada de caps particular en comptes d'ajudar els valencians, un espectacle absolutament lamentable".

Ha criticat que tant aquest partit com Compromís són "el gran obstacle" perquè Cs puga arribar a acords amb el PSPV i ha lamentat que Lima el puga "entorpir" més. "Molts valencians s'estan preguntant en què està pensant Pilar Lima, de què es preocupa quan s'alça", ha dit.