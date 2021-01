Ferits dos joves de 19 i 27 anys en un accident de trànsit en l'A-7 a Castalla

Els fets han ocorregut cap a les nou del matí, quan s'ha alertat el CICU del sinistre, en el qual el turisme es va eixir de la via i fera diverses voltes de campana, segons han precisat fonts del Consorci Provincial de Bombers.

Fins al lloc s'han desplaçat una unitat del SAMU i una unitat de SVB, juntament amb una dotació de bombers del consorci provincial, ja que la conductora del turisme havia quedat atrapada en el seu interior.

Els efectius sanitaris han atès finalment la jove per patir traumatisme cranioencefàlic. Per la seua banda, l'home ha sigut també atès pels sanitaris per policontusions. Després de l'assistència, els ferits han sigut traslladats a l'hospital Verge dels Lliris d'Alcoi en sengles ambulàncies.