Alcalde insta a los logroñeses a "quedarse en casa" y "no estar con gente" si "no es imprescindible"

En palabras del alcalde, "hay que seguir apelando a la responsabilidad individual, para reducir al máximo la movilidad y las reuniones, o incluso evitarlo", ya que, según los datos que ha dado, "un 80 por ciento de los contagios se están produciendo en el ámbito familiar". "Hay que dejar las reuniones con amigos o con la familia no conviviente", ha recomendado.

Todo, como ha subrayado Pablo Hermoso de Mendoza, "para doblegar la curva en unos días", algo para lo que ha confiado "en las medidas del Gobierno de La Rioja, para las que Logroño está a entera disposición, y, si tienen que ser más restrictivas, este Ayuntamiento estará para ayudar y poner a disposición a cualquier efectivo que se demande".

Ha mostrado su "preocupación" porque, ahora mismo, los datos en la capital riojana están "al alza de forma exponencial, se están valorando al minuto, para no saturar los servicios sanitarios y no tener que llegar a la situación de tener que decidir quién tiene que entrar en la UCI porque está colmatada".

"Y hay preocupación también porque, después de casi un año, la gente está cansada y el sistema sanitario, al límite", ha recordado Hermoso de Mendoza, quien, con todo, ha considerado que "las actitudes insolidarias que se dan son minoritarias", por lo que ha insistido en la llamada "a la responsabilidad", que, unida la vacunación "esperemos que nos haga llegar a la primavera en un estado razonable".

Por eso, el primer edil logroñés ha defendido que "para esto se decretó el estado de alarma hasta mayo", y ha vuelto a pedir que "lo esencial es que la gente se quede en casa, no tenga contacto directo con amigos o con familias no convivientes, de momento, en estos días de enero".

De este modo, "si no nos movemos y no estamos con más gente si no es estrictamente imprescindible", el alcalde de Logroño ha mostrado su confianza "en que, pasados los 15 días desde la Navidad, empecemos a tener datos más favorables", para lo que ha apostado, una vez más, por "seguir con las instrucciones y con las restricciones fijadas".