Labora obri el termini perquè entitats locals demanen ajudes d'Avalem Experiència i contractar 1.000 aturats

Les subvencions es poden sol·licitar des d'aquest dimarts en la pàgina web de Labora i formen part del pla Avalem Experiència, que posa el focus a facilitar la inserció de les persones aturades majors de 30 anys i principalment les que porten més temps a l'atur.

Labora destinarà a aquest programa un total de 18,6 milions d'euros, una quantitat que permetrà arribar a totes les entitats locals que la sol·liciten i que beneficiarà al voltant de 1.300 persones aturades inscrites en el Servici Valencià d'Ocupació i Formació, explica el departament que dirigeix Rafa Climent en un comunicat.

L'import de les subvencions per cada entitat local un mínim de 17.000 euros i es destinarà al finançament dels costos salarials i la cotització a la Seguretat Social de les persones contractades. Els contractes han de tindre una durada d'almenys sis mesos a jornada completa.

Les persones participants en aquest programa seran seleccionades per sondeig entre les inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai Labora dels municipis corresponents. En aquestes seleccions tindran prioritat aquelles persones que no estiguen percebent prestacions o subsidis per atur.