La polèmica per la verge publicada per Sandra Gómez arriba a Fiscalia, que no veu delicte: "No provoca odi a catòlics"

Sandra Gómez va compartir aquesta imatge a la fi de desembre, en Nadal, i va rebre nombroses crítiques. El 4 de gener, un particular va presentar una denúncia contra ella en considerar que els fets podrien ser constitutius d'un delicte comès en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques garantides per la Constitució. És a dir, un delicte d'odi.

La Fiscalia va obrir una investigació per a dirimir possibles responsabilitats i, després d'estudiar l'assumpte, ha demanat l'arxivament de les actuacions en no veure delicte, segons ha pogut saber Europa Press.

En el seu informe, la fiscal, Susana Gisbert, manté que no hi ha delicte, en primer lloc, perquè encara partint que tractar-se d'un col·lectiu susceptible de ser discriminat per la seua religió, la catòlica cristiana, no pot entendre's comès per falta d'un requisit essencial, i és que es promoga fomente o incite a l'odi, hostilitat o discriminació contra eixe grup.

La imatge, analitza Fiscalia, consistia en un part natural d'una dona, ajudada per un home, "una imatge que, menys per la vestimenta, és habitual en mitjans de comunicació i llibres, tant científics com de divulgació", adverteix.

I afig: "Gens té d'ofensiu mostrar el procés natural del part, excepte la intimitat de la model implicada que és obvi que no es va vulnerar, ni altera ni trastoca cap dels dogmes de la religió catòlica, com és el naixement de Jesucrist del ventre d'una dona".

Així, entén que per contra del que exposa el denunciant, que al·legava que la imatge i el text provocava i fomentava un clima d'odi i discriminació, "de cap manera pot entendre's tal cosa", postil·la.

Segons el parer de la fiscal, és "inassumible" que mostrar la imatge d'una dona parint provoque en ningú l'odi a les persones catòliques, ni a cap altra. "No s'entén què relació pot haver-hi entre l'enllumenament d'un xiquet i un clima d'hostilitat, per més que haja desagradat a determinats sectors per la manera de representar-se", ha afirmat.

I Fiscalia entén que si se'n va més enllà i es relaciona amb el context, "no pot concloure's una altra cosa que el citat missatge pretenia ser una exaltació de la figura de la dona, representada, com fa també el cristianisme, en la Mare de Déu".