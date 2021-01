Sarah Paulson emociona al mundo con las palabras dedicadas a su pareja, Holland Taylor, por su cumpleaños

La actriz Sarah Paulson se propuso emocionar a su novia, Holland Taylor, con unas palabras durante su cumpleaños. Sin embargo, el mundo entero ha caído cautivado por el mensaje que lanzó Paulson.

La actriz de American Horror Story es un ejemplo de visibilidad LGTBIQ y, desde el principio, compartió la felicidad que la da la relación que, desde el año 2015, mantiene con Holland Taylor, actriz de Hollywood.

Pese a que la diferencia de edad entre ambas -Taylor acaba de cumplir 78 años, mientras que Paulson tiene 46- ha sido motivo de comentarios e insultos en las redes, Sarah y Holland nunca han tenido problema en hacer frente a los haters que, en esta ocasión, no han tenido valor de aparecer.

Para celebrar el cumpleaños de su pareja, 78 años recién cumplidos, Paulson compartió a través de su perfil de Instagram una fotografía de la actriz acompañada de un texto que ha dejado sin palabras a todos. "Todos los caminos me llevan a esa cara, a esos ojos, a esa alma. Eres, simplemente, todo para mí", comienza la actriz.

"Esto va por ti, querida. Hoy. Mañana. Siempre. Si no te gusta la foto, eres idiota, así que no te enfades cuando la veas. Incluso la he puesto en blanco y negro porque sé que lo prefieres. Así que, shhhhhh. Es una foto perfecta de una persona perfecta. Feliz cumpleaños, querida", finaliza el texto.