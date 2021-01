El PSPV diu que la vacunació dels seus alcaldes es deu a "decisions equivocades" i que són casos aïllats

20M EP

NOTICIA

El PSPV de la província d'Alacant ha conclòs que la vacunació de la Covid dels seus alcaldes malgrat no estar dins dels grups prioritaris -El Verger, Ximo Coll, i Els Poblets, Carolina Vives- es tracta de "casos aïllats que no posen en qüestió la tasca dels representants públics", que "en general que està sent de màxima responsabilitat". No obstant açò, reconeix que la vacunació es va deure a "decisions equivocades".