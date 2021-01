El DOGV publica el pla d'autoconcerts del 2021 per a reduir la llista d'espera

En concret, s'han inclòs nous procediments terapèutics relacionats amb la medicina física i rehabilitació derivats dels processos quirúrgics de cirurgia ortopèdica i traumatologia que requerisquen aquest tipus de tractament, així com les retribucions per a zeladors en proves diagnòstiques que precisen la sedació dels pacients. No obstant açò, tots els processos assistencials inclosos en el programa estan subjectes a revisió.

El passat any es va incloure, a més d'altres especialitats específiques, també les unitats del dolor i les unitats de reconstrucció de càncer de mama, perquè "hi havia pacients que portaven massa temps d'espera".

Aquest programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial per a intervencions quirúrgiques i en la realització de tècniques diagnòstiques, intervencionistes i exploracions en el Sistema Valencià de Salut està inclòs en el Pla Òptima 2020-2023, on s'han definit els objectius, planificat les accions i proposat l'avaluació dels resultats obtinguts. El programa estarà vigent des de l'1 de gener fins al 31 de desembre.

L'acord assenyala que durant l'any 2020 el desenvolupament d'aquest programa d'autoconcert s'ha vist "completament condicionat" per la pandèmia, però que "en els períodes de temps en els quals s'ha pogut desenvolupar plenament el programa d'autoconcert, s'ha demostrat que aquest és un element molt eficaç i adequat per a reducció de llistes d'espera".

La Generalitat va aprovar un pressupost de 20 milions per a aquest pla, que implica tant les jornades vespertines de programació d'intervencions quirúrgiques de pacients que estan un temps en llista d'espera. Per a açò, es preveu la contractació de 128 professionals, sobretot personal d'infermeria i facultatius, també tècnics en cures i zeladors, per a completar eixos equips quirúrgics que són necessaris.