Cultura.- Lemon Art inunda de color i alegria el centre de València amb llimons de dos metres i 300 quilos

Després del seu reeixit pas per Madrid i Màlaga, aterra a la Comunitat Valenciana com una de les zones productores de llimó més destacades d'Europa. A través d'aquesta mostra cultural tan visual es pretén transmetre que el llimó produït sota el model europeu és el de major qualitat, frescor, sostenibilitat i seguretat alimentària, explica AILIMPO, organització coordinadora de la campanya 'Welcome to the Lemon Age' en la qual s'emmarca aquesta acció.

Es tracta d'un projecte col·laboratiu inèdit entre el sector del llimó d'Europa i el Grup pro Art i Cultura, un conjunt d'intel·lectuals que integren més de 600 artistes de diversos països i que presideix el pintor Pedro Sandoval, guanyador en dos ocasions en la Biennal de Florència.

Sota la coordinació de la pintora i fundadora del grup Mayte Spínola, huit artistes europeus han creat aquests dissenys tematitzats a través de la personal visió que cadascun d'ells té del llimó, un aliment amb molt que contar. És una idea per a donar a conéixer a tothom que els millors llimons són els que es produeixen en la conca del Mediterrani. "Hem dissenyat uns llimons apetibles que van a enamorar els europeus", afirma Spínola, autora d'un dels llimons.

Entre els dissenyadors destaca la valenciana Rosa Gallego amb l'obra 'Deconstrucció geomètrica del Llimó' en la qual intenta reflectir que del llimó s'extrau el seu suc, però també es pot utilitzar la seua corfa, i que és un aliment molt versàtil en la gastronomia.

Mario Villarroel 'Villasierra', Limita de Sousa, Manuela Picó, Empare Alegría, l'alemanya Elizabeth Junghans i el francés Josè Antoine Zaragoza completen la nòmina d'artistes. El resultat és una sèrie de peces molt fresques i visuals. Juan Rafael Alonso és el dissenyador d'aquestes estructures amb forma de llimó de xapa recoberta de capes de resina i fibra de vidre que se sosté sobre una estructura quadrada.