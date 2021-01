Hola i adéu a una joia del segle XV

El retaule del Centenar de la Ploma és una de les millors obres d'art del patrimoni valencià, però des de 1864 la seua llar no està a València, sinó a Londres. Més concretament a la cantonada entre Cromwell Gardens i la Exhibition Road. En eixa adreça presideix la sala Rafael, la més important del Victoria and Albert Museum.

Les seues grans dimensions fan impossible que passe desapercebut: 6,6 metres d'alt i 5,5 d'ample. Una xicoteta part d'aquesta majestuosa obra es troba des de fa uns mesos a València. Es tracta de la seua predel·la.

Va aterrar a l'abril de 2019 perquè les mans expertes dels restauradors valencians la curaren del pas del temps. La seua estada a València, la ciutat que la va veure nàixer en el segle xv, serà, no obstant això, molt efímera: el 31 de gener torna a Londres.

Durant aquests 18 mesos, l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) ha acaronat la predel·la com, probablement, mai abans algú ho havia fet. Es va estudiar exhaustivament en quin estat es trobava, com si d'un pacient humà es tractara: es va fotografiar, es va portar a l'Hospital Clínic de València perquè li feren un TAC, es va observar amb llums ultraviolades i infraroges per a albirar el dibuix subjacent, es van analitzar els pigments que va emprar el seu autor quan la va pintar, se li va fer un escàner en 3D per si patia danys...

Després es va netejar, es van retocar els seus colors, se la va envernissar i un llarg etcètera més d'intervencions que, en definitiva, han deixat a la predel·la com acabada d'eixir de les mans del seu creador.

L'IVCR+i ha realitzat un tac a la predel·la del Centenar de l'Emploma per a estudiar el seu estat de conservació GVA

Importants dades de l'obra

Fruit d'aquests treballs han descobert importants dades sobre la predel·la. El més rellevant, que les seues dues peces pertanyen a autors diferents. Es creu que una d'elles va ser obra de Miguel Alcanyís i l'altre autor “no està clar”, va indicar la subdirectora de l’IVCR+i, Gemma Contreras, el dia en què va presentar els treballs.

També han eixit a la llum altres detalls curiosos, com a incisions que, en el seu moment, els feligresos els van fer als personatges malvats de les escenes. Des del 19 de novembre està exposada a la sala 19 del Museu de Belles arts.

No es mostrava a València des de 1856. Encara queda marge per a admirar en viu i en directe aquesta joia del gòtic internacional valencià abans que torne al Victoria and Albert Museum.

Mai abans en la història aquesta pinacoteca londinenca havia permés que una de les seues obres isquera de les seues instal·lacions per a ser restaurada. No obstant això, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va aconseguir signar un conveni amb el director del museu britànic, Tristan Hunt, perquè la predel·la del Centenar de la Ploma rebera tots els tractaments que requerira en sòl valencià.

Quants diners ha costat tota aquesta intervenció? Segons va publicar Las Provincias, la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, va indicar que aquesta quantitat “ni es pot ni és necessari” donar-la.

Presentació de l'exposició de la predel·la del retaule del Centenar de la Ploma GVA

Autors, escenes i altres curiositats del retaule

El Centenar de la Ploma és un dels dos únics retaules d'aquestes dimensions que hi havia a la València del segle XV. S'atribueix a diversos autors: Miquel Alcanys i Marçal de Sax, principalment, encara que el més probable és que participaren més.

El nom del retaule fa referència a la companyia Centenar de la Ploma, que en el segle XIV s'encarregava de protegir la senyera. Estava formada per cent ballesters (d'ací ‘centenar’) que portaven posada una ploma en el capell (d'ací ‘ploma’).

Malgrat que aquest va ser el nom amb el qual la companyia va passar a la història, en realitat no es deia així, sinó Centenar del Gloriós Sant Jordi. Sant Jordi va ser un soldat romà que es creu que va viure en el segle III i que hauria mort torturat per defensar la fe cristiana. Històricament és molt famosa la seua llegenda Jordi i el drac, que, de fet, és la que està representada en la part central del retaule. Així mateix, el retaule també recull la batalla del Puig, que va obrir les portes a la conquesta de València en 1238, entre altres escenes.

En la predel·la, la part que s'ha restaurat a València i que ara es pot veure en el Museu de Belles Arts, estan plasmades deu escenes de la Passió de Crist, mancant una part central que està desapareguda. D'esquerra a dreta: Agonia al Jardí, Traïció, Crist davant Caifás, Flagel·lació, Burla de Crist, Crist portant la creu, Crucifixió, Deposició, Enterrament i Resurrecció.