Cvirus.-Valme amplía dos alas para Covid y aplaza 'operaciones demorables' y cirugía mayor que precise ingreso

Las medidas incluyen la reorganización de recursos y actividad asistencial junto a una más estrecha regulación de la entrada al centro, con normas de acceso y acompañamiento de pacientes, al objeto de reforzar la prevención y mantener un entorno seguro.

La actual reorganización de recursos incluye la ampliación de dos alas más de hospitalización para patología Covid, contabilizando un total de cinco alas. Asimismo, y como ocurrió en la segunda ola de la pandemia, se cuenta con el apoyo de Medicina Interna del Hospital El Tomillar mediante la dotación de una veintena de camas adicionales localizadas en la planta baja de hospitalización destinadas a pacientes con coronavirus y 'perfil UCA', es decir, pacientes tributarios de continuidad asistencial.

Por lo que se refiere a la actividad quirúrgica, se mantiene la cirugía urgente, oncológica y no demorable junto a la cirugía mayor ambulatoria que no precisa ingreso hospitalario al objeto de no mermar la disponibilidad de camas y garantizar más recursos para hospitalización.

Al respecto, la Dirección hospitalaria destaca que las medidas anticovid se irán revisando de forma diaria a través de la vigilante monitorización de la presión asistencial para la adaptación de los recursos a las necesidades y, con ello, garantizar la respuesta tanto a los pacientes con coronavirus como al resto de pacientes con patologías diferentes.

Destacar que, igualmente que en las dos oleadas covid anteriores, los 'Equipos Covid' van a empezar a recibir el apoyo de profesionales de otras especialidades como refuerzo asistencial para el incremento de la hospitalización por esta patología.

NUEVAS NORNMAS

Respecto a las nuevas normas para la entrada al hospital, sólo podrán contar con un acompañante las personas menores de edad, grandes dependientes, quienes se encuentren en cuidados paliativos o las mujeres durante el parto.

En los casos excepcionales, en los que se permite el acompañamiento, se autorizará únicamente a una persona por paciente, previa realización de test covid con resultado negativo, que deberá estar identificada y permanecer en la habitación evitando deambular por los pasillos y otras zonas del hospital. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento y se recomienda la realización frecuente de higiene de manos.

Asimismo, se recalca a las personas que ejerzan labores de cuidado y acompañamiento de los pacientes hospitalizados el hecho de respetar las medidas de distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y contacto estrecho con otras personas fuera del hospital. Si aparecen síntomas relacionados con la Covid-19, como fiebre, tos o sensación de ahogo, se recomienda que la persona cuidadora permanezca en su domicilio y comunicarlo a los servicios sanitarios a través de los canales establecidos en Atención Primaria (llamando al número 900 400061).

Por lo que se refiere a las visitas a personas hospitalizadas, no están autorizadas y, en el caso de quienes acuden a consultas externas, a la realización de pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas, sólo está permitida la presencia de acompañantes para menores edad, personas dependientes o cuando la naturaleza del tratamiento haga recomendable contar con apoyo a la salida del hospital.

La directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, María Jesús Pareja, ha agradecido una vez más el esfuerzo y compromiso de los profesionales en la dura lucha contra esta pandemia y a la ciudadanía su colaboración para que se hagan respetar estas nuevas medidas dirigidas a proteger la salud de los pacientes y la del personal que los asiste.