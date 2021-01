El PP catalán niega que quiera hacer "una opa" a Cs y llama a sumar a Vox: "Si nos dividimos gana el nacionalismo"

"No estoy en una operación de Opa ni en el mercado de invierno de nadie. Estoy con el deseo de reagrupar, a través del PP, un espacio que en Cataluña fue exitoso". Con estas palabras, el candidato popular a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, aseguró que no está en un proceso de absorción a Cs y además quiere sumar a Vox a ese bloque "constitucionalista". Fernández dice no estar "en un mercado de invierno".

En un encuentro digital en Europa Press el candidato recordó que "se perdieron grandes oportunidades" tras la victoria de Cs en las elecciones de 2017. Su voluntad, en todo caso, es la reagrupación. "Cuando este espacio se divide gana la izquierda y el nacionalismo, pero cuando se agrupa alrededor del PP es capaz de gobernar".

Tras la incorporación a las filas del PP de la exlíder de Cs en Cataluña Lorena Roldán, Fernández ha asegurado que "jamás" ha planteado la entrada de alguien al partido en términos de impacto electoral, y sí con la voluntad de reagrupar el espacio constitucionalista.

"Y la reagrupación de este espacio pasa por la incorporación de personas como Roldán, que piensan que actualmente el cambio pasa por reagrupar ese espacio alrededor del PP", ha apuntado.

Ante la posibilidad de que Vox entre en el Parlament, Fernández ha dejado claro que no cree en los cordones sanitarios, alegando que la Constitución y la UE defienden el pluralismo político, pero ha asegurado que el proyecto político del PP "no tiene nada que ver" con el de Vox. "El cordón sanitario que conllevó el Pacte del Tinell inició muchas de las consecuencias negativas que vivimos ahora", ha avisado Fernández, en un argumento que ya había comentado Pablo Casado.