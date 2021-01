La rendibilitat de la vivenda a la Comunitat Valenciana se situa en un 6,9% el 2020, 1,8 punts més que fa 5 anys

D'aquesta manera, adquirir una propietat a la Comunitat Valenciana per a posar-la en lloguer el 2020 va ser 2,9 punts més rendible que fa 10 anys (4%).

Aquestes dades situen la Comunitat Valenciana com la tercera regió amb major rendibilitat de la vivenda, per darrere de Navarra (7,1%) i Regió de Múrcia (7%), i lleugerament per damunt de la mitjana espanyola que, es va situar en un 6,8%, igual que Catalunya. Per sota de la rendibilitat mitjana es troben Aragó (6,5%), Canàries (6,4%), Castella-la Manxa (6,3%), Andalusia (6,3%), Cantàbria (6%), Astúries (6%), Castella i Lleó (5,9%), La Rioja (5,9%), Madrid (5,5%), Extremadura (5,5%), País Basc (5,5%), Galícia (5,4%) i Balears (4,8%).

RENDIBILITAT PER PROVÍNCIES I MUNICIPIS

Dos províncies de les tres de la Comunitat Valenciana van tindre una rendibilitat superior a la mitjana espanyola (6,8%) el 2020: València, amb un 7,4%, i Castelló, amb 7,1%. Per la seua banda, Alacant es troba per sota, amb un 5,8% de rendibilitat.

L'anàlisi de Fotocasa també ofereix dades de rendibilitat per municipis. Segons les seues xifres, cap ciutat de les 16 analitzades el 2020 va superar la mitjana d'Espanya (6,8%).

L'ordre de les ciutats més rendibles el 2020 va ser: Gandia (6,7%), Castelló de la Plana (6,7%), Torrent (6,7%), Alcoi (6,2%), Paterna (6,0%), Elx (5,9%), Sant Vicent del Raspeig (5,9%), Alacant (5,9%), València (5,6%), la Vila Joiosa (5,6%), Alboraia (5,5%), Torrevella (5,4%), Santa Pola (5,1%), El Campello (5,0%), Benidorm (4,7%), i Altea (4,6%).

PER DISTRICTES

L'estudi de Fotocasa també analitza els districtes més rendibles per a comprar una vivenda i posar-la en lloguer en les ciutats.

A València capital, el districte més rendible el 2020 va ser L'Olivereta amb un 6,7%. Li segueixen, Rascanya (6,7%), Jesús (6,5%), La Saïdia (6,4%), Patraix (6,3%), Benicalap (6,3%), Poblats Marítims (6,0%), Quatre Carreres (5,9%), Benimaclet (5,4%), Extramurs (5,1%), Algirós (5,1%), Camins al Grau (5,0%), Campanar (4,9%), Ciutat Vella (4,4%), L'Eixample (4,2%) i El Pla del Real (4,0%).

A Alacant capital, la rendibilitat dels districtes el 2020 va ascendir a un 8% en Pla-Carolinas (8%), Campoamor-Altell (6,6%), Sant Blas (5,4%), (Benalúa - Babel (5,3%), Platja de Sant Joan-El Cap de l'Horta (4,9%) i Centre (4,9%).