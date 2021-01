'RuPaul's Drag Race' llegará a Australia y Nueva Zelanda a finales de 2021

Tras el estreno de RuPaul's Drag Race en Estados Unidos y solo algo más de un par de meses de que Atresplayer Premium confirmase la preparación de Drag Race España, el exitoso formato presentado por RuPaul suma un nuevo aterrizaje internacional.

El programa se emitirá en Australia y Nueva Zelanda, a través de las cadenas Stan y TVNZ OnDemand, respectivamente, y llevará el nombre de RuPaul's Drag Race Down Under.

Esta nueva versión contará con la presencia de RuPaul como conductor y productor ejecutivo. Además, no estará solo, pues a él se unirá Michelle Visage, otra de las caras conocidas de Drag Race, que, junto a RuPaul, formará parte del jurado de la edición.

Está previsto que la producción de formato comience esta misma semana en Nueva Zelanda y el estreno tenga lugar a finales de 2021. En el caso del tercer miembro que compondrá el jurado, se anunciará poco antes de la emisión del programa.

"No puedo esperar a que todos vean que las reinas de Down Under tienen de las mayores carismas, singularidad, coraje y talento del mundo", comentó RuPaul a Deadline. "Gracias a Stan y TVNZ OnDemand por promocionar una plataforma para que estos escandalosos artistas drag compartan su corazón, su alma y su humor", añadió el presentador.

"Las deslumbrantes reinas de Australia y Nueva Zelanda siempre han sido una inspiración para nosotros, por lo que estamos encantados de asociarnos con nuestros socios de producción locales, Stan y TVNZ, para llevar el genio creativo de Drag Down Under a audiencias internacionales en WOW Presents Plus", explicaron los productores, Fenton Bailey y Randy Barbato, de World of Wonder, el servicio de streaming a través del que se podrá disfrutar la edición en Estados Unidos.

"¡Estamos orgullosos de traer el fenómeno de Drag Race en un enfrentamiento en las antípodas para Stan y TVNZ bajo demanda!", apuntó Nick Tanner, director de ventas y coproducciones de Passion Distribution, que además se mostró entusiasmado ante la idea de "ver a las mejores reinas de Australia y Nueva Zelanda" sobre el escenario.

La llegada del formato a Australia y Nueva Zelanda se une a las ediciones de Reino Unido, Canadá, Tailandia, Chile, Holanda y España. En el caso de esta última, los castings comenzaron a finales de diciembre de 2020.