Castilla y León: "No podemos esperar al Gobierno, cada semana perdemos centenares de muertos"

A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la viabilidad de ampliar el toque de queda a las 20.00 horas, como ha hecho ya Castilla y León, algo que no contempla el actual decreto de estado de alarma, el vicepresidente de esta región, Francisco Igea, ha defendido este martes que su gobierno hace una "interpretación diferente de la que hace el gobierno de la ley".

Y que lo hace porque el Gobierno ha delegado en las Comunidades las medidas contra el virus. "Queremos tomar medidas eficaces, que impidan que la gente tenga un contacto social, que no haga cenas, botellones...Es el paso previo a un confinamiento", ha explicado Igea en Tele 5.

"Lo que no podemos hacer es quedarnos impasibles ante una situación en la que sabemos que se producen decenas y decenas y decenas de muertes. No podemos esperar al Gobierno, cada semana perdemos centenares de muertos. Empezamos a ver que los datos de contagios ya no son una pared, pero no es suficiente", ha agregado.

Por su parte, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, se ha mostrado partidario de adelantar a las 20.00 horas el toque de queda en su región. "Lo vemos con buenos ojos. Abrir el abanico hasta las 8 de la noche. Lo vamos a plantear en el Consejo Interterritorial. Se nos está quedando estrecho el margen. Estamos en el pico provocado por la Navidad", ha declarado en Antena 3. "Lo que es evidente es que el ritmo de los contagios por coronavirus tiene unos plazos. En diez días estamos poniendo medidas restrictivas. Esta bolsa de contagios de Navidad era previsible. Si no se le pone freno, si no pinchamos esta burbuja esta ola no parará", ha añadido Page.