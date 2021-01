Colau dice que "está sobre la mesa" un confinamiento metropolitano en Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que "está sobre la mesa" un confinamiento metropolitano, tal y como pide el Ayuntamiento a la Generalitat desde hace meses.

En declaraciones en TV3, ha expresado la preocupación porque la alta densidad de población hace que se junten muchas personas en determinados lugares los fines de semana, como Collserola o la Barceloneta, como consecuencia del confinamiento municipal.

Colau ha asegurado que respetará siempre lo que diga la autoridad sanitaria pero ha afirmado que "no se puede tratar igual a Barcelona que a un pequeño municipio del Pirineo". Ha añadido que estos municipios también tienen sus realidades y por eso cree que habría que tener en cuenta "que todo el territorio no es igual".

Colau ha asegurado que por parte de la Generalitat "entienden" el criterio por el cual Barcelona pide ampliar este confinamiento municipal a metropolitano. La alcaldesa ha insistido en que hay realidades "diferentes" entre los municipios y por eso ha instado a tener en cuenta este aspecto con el objetivo de conseguir los objetivos de reducir la interacción social.

Sobre el confinamiento, ha vuelto a defender que no se lo saltó cuando fue a pasar unos días con su familia en una casa rural y ha lamentado que JxCat haya difundido "información falsa". "Me he dirigido personalmente a Artadi y le he dicho: "Escuche, está difundiendo una cosa que no es cierta, que afecta a mi vida familiar, tienes mi teléfono, me lo puedes preguntar" y ni me ha contestado los mensajes", ha asegurado.

Por otro lado, ha dicho que no tiene constancia de ninguna petición para avanzar el toque de queda a las 20.00 horas, a pesar de que ha afirmado que si la Generalitat lo planteara escucharía los motivos. La alcaldesa ha insistido en que no tiene ninguna voluntad de crear polémicas sobre el tema sanitario.

Sobre las críticas por empezar a cobrar la recarga de coches eléctricos, ha afirmado que tener un vehículo es "una opción personal" y es "lógico que cada cual pague el combustible de su vehículo privado". Ha añadido que el precio está "por debajo del mercado" y que el objetivo final tiene que ser aumentar los puntos de recarga. "Pero un modelo gratuito no es sostenible", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que además implicaría competencia desleal.

Por último, ha explicado que el consistorio se reunió este lunes con Endesa y que la compañía se ha comprometido a facilitarles en una semana la información sobre las incidencias y los cortes de suministro en la ciudad. Ha celebrado también que la Generalitat se haya "puesto las pilas", ya que que ha recordado que la competencia de supervisión es suya.