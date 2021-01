'Pla Resisteix': 340 milions contra la paràlisi de l'economia valenciana

Els sectors més afectats per la paràlisi de l'activitat econòmica derivada de les restriccions contra el coronavirus seran els principals beneficiaris del Pla Resisteix, pactat entre la Generalitat i els agents socials i dotat amb 340 milions d'euros per a contindre la destrucció d'ocupació i reactivar les empreses que pitjor ho estan passant.

Tal com ho ha descrit aquest dilluns el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la presentació de la iniciativa, es tracta d’"ajudes parèntesis" dirigides a 43.000 autònoms i 21.000 empreses de la Comunitat Valenciana, articulades tant en forma de subvencions directes com a través de línies de crèdit i que es finançaran, principalment, amb càrrec als fons React de la Unió Europea.

Puig ha traslladat el contingut del pla als líders patronals i sindicals, uns agents amb els quals la Generalitat ha anat definint en les últimes setmanes, arran de l'enduriment de les restriccions sanitàries, les línies de la iniciativa. En concret, els sectors diana són els hotels i allotjaments turístics; l'hostaleria i la restauració; les activitats turístiques (com a agències de viatge, operadors turístics o serveis de reserva), i les activitats artístiques i d'oci (com a arts escèniques, gestió de sales d'espectacles, gimnasos, parcs d'atraccions o ludoteques).

De fet, segons el cap del Consell, amb les dades de finals de 2020, l'hostaleria representa "quasi la meitat dels treballadors que continuen en ERTO i dels autònoms amb prestació per cessament d'activitat". Així mateix, des de l'inici de la pandèmia, els sectors esmentats concentren el 30% de la pèrdua del valor afegit i el 59% de la destrucció de l'ocupació de la Comunitat Valenciana.

El pla de xoc s'articula en quatre blocs: ajudes directes a empreses, autònoms i treballadors amb rendes baixes afectats per ERTO, dotat amb 105 milions d'euros; ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia, amb 8 milions d'euros; nous instruments financers de l'Institut Valencià de Finances (IVF) per import de 100 milions d'euros; i el Fons de Cooperació Covid-19, acordat la setmana passada amb diputacions i ajuntaments, que aconsegueix els 127 milions d'euros.

Les diferents ajudes no tindran un caràcter excloent, per la qual cosa una mateixa empresa o autònom podrà optar a més d'una.

1r bloc: ajudes directes

Les principals mesures establides en el pla són una línia de 80 milions d'euros en ajudes directes de la Generalitat dirigides a bonificar fins al 100% les quotes a la Seguretat Social de les més de 21.000 empreses i 43.000 autònoms dels sectors afectats.

Així mateix, es contempla concedir 8 milions d'euros per als 26.000 autònoms més afectats pel tancament total de la seua activitat o la reducció dràstica dels ingressos. De la mateixa manera, s'ha previst destinar 17 milions d'euros a través d'una ajuda directa autonòmica als 48.000 treballadors que encara hui continuen en ERTO.

2n bloc: oci nocturn

Una línia específica de 8 milions d'euros farà costat a les activitats de l'oci i l'entreteniment (amb especial atenció a l'oci nocturn) per la restricció sostinguda durant aquests mesos per a contindre la pandèmia i del qual es beneficiaran especialment les sales de festa i espectacles, discoteques, pubs o café-teatres.

3r bloc: suport financer

Compte amb 100 milions d'euros que es divideixen a parts iguals en dues línies de l'Institut Valencià de Finances (IVF): una de 50 milions per a préstecs bonificats a empreses afectades (el 30% a fons perdut) de fins a 750.000 euros i una altra línia també amb 50 milions per a préstecs participatius de fins a 800.000 euros per a empreses "en situació financera límit i que abans de la pandèmia sí que eren viables". Tots dos estaran "plenament actius" la pròxima setmana.

4t bloc: fons municipal

El Fons de Cooperació Municipal Covid, que preveia 120 milions d'euros (50% de la Generalitat, 30% de Diputacions i 20% d'Ajuntaments) creix ara fins als 127 milions, en incloure 7 milions d'euros destinats a l'artesania.

Puig assegura que el Consell està concentrant la seua gestió en la superació de la pandèmia i en la reactivació econòmica, perquè la prioritat ara és "salvar vides, salvar treballs i empreses, i salvar famílies", i tot això "de manera simultània".

Un "salvavides" que ha de ser àgil

El president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, ha valorat el "clar exemple" de "capacitat d'unir-se i treballar junts en favor dels més perjudicats" mostrada en aquest nou pla de xoc, però insta les administracions a "agilitar els processos" perquè les ajudes arriben "el més ràpid possible" als qui pitjor ho estan passant.

El líder de CCOO PV, Arturo León, afirma que aquest pla, de major dotació que el de la primera ona de la pandèmia, servirà de "salvavides" per a autònoms, treballadors i empreses. Des d'UGT-PV, el seu secretari general, Ismael Sáez, ha celebrat que hi haja hagut un "acord homogeni" entre les diferents administracions per a evitar la "descoordinació" de mesures que es va produir durant la primera ona de la pandèmia i que al seu judici va fer que "no tingueren l'efecte desitjat".