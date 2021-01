Un 'smartwatch' valorado en 100 euros puede ser tuyo por 40... ¡si aprovechas las ofertas 'flash' de Amazon!

Ahora que ya hemos terminado la época de grandes comilonas y de poco control en nuestra alimentación y ejercicio, toca volver a ponerse las pilas para perder esos kilitos de más que nos han hecho ganar el turrón y los polvorones. Aunque no queremos obsesionarnos con la Operación Bikini, sí es conveniente que retomemos un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada y variada que la complemente. Con esto, y sin grandes sacrificios, conseguiremos volver a nuestro estado inicial. Para ello, en el terreno deportivo contamos con un gim particular al que hemos ido añadiendo herramientas útiles y versátiles que nos ayudan a potenciar cada sesión. En cuanto a la alimentación, vamos a apostar por crear un menú semanal y, también, por el batch cooking.

Una vez establecidos los objetivos y tomado las medidas necesarias para llevarlos a cabo, tan solo tenemos que controlar nuestra evolución en ambos aspectos. Una báscula de bioimpedancia puede ayudarnos a saber si hemos perdido grasa y ganado músculo y otros aspectos que influyen en nuestro estado de forma. Y, para nuestros entrenamientos, no hay nada como contar con un smartwatch para analizar nuestro rendimiento deportivo y nuestros progresos. De hecho, no hay deportista que no luzca uno en su muñeca. ¡Y no nos extraña! Su utilidad pasa porque nos informan del ritmo promedio al que realizamos el ejercicio o cada serie, las calorías quemadas y, algunos, incluso registran nuestro ritmo cardiaco y la calidad de nuestro sueño que influye en nuestros resultados.

Por ello, si este año estás inmerso en la Operación Bikini, necesitas un dispositivo que te ayude en tus objetivos. ¡Y lo hemos encontrado a muy buen precio! Se trata del modelo de Arbily que durante las próximas horas está rebajado un 58% y de costar 100 euros, puede ser tuyo por menos de 43. Por ello, es una buena oportunidad para que consigas un smartwatch de calidad con buenas prestaciones y a un precio muy competitivo. ¿Te animas a controlar tus entrenamientos?

El 'smartwatch', de Arbily. Amazon

Tres claves por los que hacerte con él

Doce modos deportivos . Con un diseño elegante que va más allá de los estándares deportivos, este modelo de Arbily encierra un gran entrenador personal que podrá acompañarnos en nuestras rutinas en el gimnasio o fuera. Y es que este ‘smartwatch’ cuenta con doce modos deportivos que aseguran su control en cualquiera de nuestras modalidades favoritas, desde correr hasta practicar yoga.

. Con un diseño elegante que va más allá de los estándares deportivos, este modelo de Arbily encierra un gran entrenador personal que podrá acompañarnos en nuestras rutinas en el gimnasio o fuera. Y es que este ‘smartwatch’ cuenta con doce modos deportivos que aseguran su control en cualquiera de nuestras modalidades favoritas, desde correr hasta practicar yoga. La salud bajo control. Para asegurar que los esfuerzos físicos que hacemos entran dentro de los parámetros saludables, este reloj es capaz de monitorizar con precisión (aunque todos los datos debes ser, después, contrastados con un médico) la frecuencia cardíaca. Además, de este modo, los usuarios pueden identificar rápidamente si están haciendo ejercicio aeróbico o anaeróbico.

