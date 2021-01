El Gobierno propone crear un documento para permitir viajar a los vacunados: ¿en qué se parece al pasaporte Covid?

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha apostado este lunes en Madrid, durante su intervención ante el Comité de Crisis Mundial del Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), por implantar un certificado de vacunación armonizado para "facilitar la libertad de movimientos de quienes demuestren estar vacunados correctamente".

¿Qué es un certificado de vacunación armonizado?

Básicamente se trata de un documento con carácter oficial reconocido en el ámbito nacional e internacional que ratifica que una persona está vacunada del coronavirus y, por tanto, ha adquirido la inmunidad frente a la enfermedad.

¿Para qué serviría?

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha declarado que el objetivo del certificado común de vacunación es permitir la recuperación de la movilidad internacional y el turismo de una manera segura.

¿Será imprescindible estar vacunado para poder viajar con libertad?

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, explicó que este certificado serviría para "facilitar la libertad de movimientos de quienes demuestren estar vacunados correctamente", aunque "no como requisito para poder viajar". Esto supone que si una personas no está vacunada pero demuestra que no está contagiada mediante una prueba PCR o similar podrá seguir viajando como hasta ahora a los destinos que se permitan.

¿En qué se parece al pasaporte Covid que se proponía hace meses?

La idea es la misma: que una persona pueda certificar su inmunidad. En ambos casos se parte de la base de que si alguien puede demostrar que tiene anticuerpos contra el coronavirus, podrá llevar una vida normal y trabajar, viajar o realizar actividades sociales sin miedo a los rebrotes.

¿Por qué apuesta ahora el Gobierno por este tipo de salvoconductos?

Pese a que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no consideraba hace unos meses necesarios documentos como el certificado de vacunación o el pasaporte Covid, lo cierto es que el Gobierno cree ahora que "2021 tiene que ser el año en que iniciemos la recuperación del turismo", como ha asegurado el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. Y para ello, es necesario disponer de todas las herramientas posibles para reactivar la movilidad internacional.

¿Qué opina la Unión Europea?

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que sería una "buena idea" contar con certificado mutuamente reconocido a nivel europeo que "facilitara la vida" a los ciudadanos que hayan sido ya vacunados contra el coronavirus, pero cree que es una reflexión con implicaciones jurídicas y políticas que deben discutir primero los Veintisiete.

¿Está de acuerdo la Organización Mundial de la Salud?

De momento, la puesta en marcha de este certificado no le convence. Su Comité de Emergencias ha pedido a los países que no exijan pruebas de vacunación contra el Covid-19 para poder viajar "dado que todavía se desconocen las repercusiones de las vacunas en la reducción de la transmisión y que la disponibilidad actual de vacunas es demasiado limitada".

¿Qué críticas han recibido propuestas como esta?

Son muchos los expertos que alertan de que este tipo de documentos pueden abrir la vía a nuevas formas de discriminación como, por ejemplo, el hecho de ser contratado o no por una empresa en base a la inmunidad que tenga una persona en lugar de por su capacitación profesional.

¿Hay en la actualidad algún documento que certifique la inmunidad?

Sí. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se puso en marcha el pasado mes de diciembre la denominada cartilla Covid. Se trata de una nueva tarjeta sanitaria mediante la cual los madrileños podrán acceder a las pruebas realizadas, o mostrar los resultados validados por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a un tercero para, por ejemplo, desplazarse al extranjero. No obstante, el Ejecutivo regional tuvo que renunciar a su objetivo inicial de convertir la cartilla en una suerte de pasaporte que diera beneficios inmunológicos a unos ciudadanos y a otros no como el permiso para acceder a espacios cerrados como cines, museos o gimnasios.

¿Existen sistemas en otros países para permitir la movilidad a los ciudadanos que no están infectados?



Sí. En China, por ejemplo, el Gobierno controla a través de la lectura de códigos QR en el teléfono móvil que los desplazamientos solo puedan realizarlos aquellos que no representan un peligro para el contagio de la enfermedad. El problema de este sistema es que la información la aporta el ciudadano en base a una serie de cuestiones que debe responder en un test que al final concluye si puedes estar contagiado en base a las respuestas.