'El hormiguero' busca al doble de Marron para "invitarle a diez cañas si viene al programa"

El hormiguero recibió este lunes la visita de Nathy Peluso y, tras su entrevista, llegó el turno de la tertulia entre Pablo Motos y sus colaboradores: Luis Piedrahita, J.J. Vaquero (que sustituyó a El Monaguillo) y Marron.

El presentador comentó que, en el ataque del Capitolio, pensaron que uno de los asaltantes era Chuck Norris, aunque solo se trató de alguien muy parecido al actor, y Motos les preguntó a sus tertulianos con quien solían confundirles.

Parecido a Chuck Norris, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Piedrahita señaló que "con Flipy, Berto Romero y Quique Peinado. En un restaurante me invitaron a los cafés, los postres y unos chupitos porque el camarero se pensó que era Berto. Intenté explicarle quien era, pero él me dijo que era el de la ciencia de El hormiguero y que nos veía en La Sexta todos los días...".

Vaquero, por su parte, contó que "en un avión una señora avisó a la azafata porque se pensó que yo era Melendi", anécdota que arrancó las carcajadas de sus compañeros de mesa y del público presente en el plató.

El último fue el responsable de la sección de ciencia del programa de Antena 3, que contó una divertida anécdota: "Me suelen confundir también con Quique Peinado, Flipy y Piedrahita, pero lo que me llamó la atención es que salió una noticia en la que contaban que un señor se había hecho pasar por mí y le habían invitado a diez cañas en un bar de Granada".

Marron y su doble, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Quería que viniera al programa para que me explicara cómo consiguió que le invitaran porque a mí no me lo han hecho en la vida", afirmó Marron entre risas. Motos quiso hacer un llamamiento a esa persona.

"Querido Marron falso, si todavía te pareces a él, por favor, contacta con nosotros que te vamos a invitar a otras diez cañas si vienes al programa y os ponemos a los dos juntos, solo para ver un poco como queda la cosa", concluyó el valenciano.