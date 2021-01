Entrevista | Ángel Garrido: "El Abono Joven 30x30 puede suponer en algunos casos hasta 832 euros de ahorro al año"

¿Cuántos beneficiarios tendría este Abono Joven 30x30?

Se estima que beneficiaría a unos 470.000 jóvenes, a los que permitiría viajar con este abono. Pero también beneficiaría en muchos casos a los padres, porque aún hay muchas personas que a esa edad siguen viviendo en casa.

Un dato curioso es que todos los jóvenes que se beneficiaron en 2015 del Abono 20x20, cumplirían este año 26 y dejarían de beneficiarse del precio reducido, pero van a tener la suerte de pasar del 20x20 al 30x30.

Su implantación elevaría el número de beneficiarios del Abono Joven.

Ahora mismo tenemos un 28% de Abono Joven, aproximadamente 1,2 millones de usuarios y se incrementaría en esos 470.000.

Está medida está pensada para jóvenes que todavía no han encontrado empleo, para los que están estudiando y también para muchos que, desgraciadamente por esta crisis del coronavirus, se han quedado en paro. Esta crisis ha generado en torno a un 48% de incremento en el desempleo juvenil.

¿Incluiría todas las zonas?

Cualquier joven que tuviera este abono podría desplazarse a cualquier lugar de la región. Lo que queremos con esto es seguir potenciando algo a lo que yo me he referido muchas veces, que es la cultura del transporte público. Creo que se consiguió con el Abono 20x20 y este reforzaría aún más ese mensaje.

Muchos jóvenes, cuando cumplían 18 años, lo primero que pensaban era en sacarse el carné de conducir, y hemos conseguido que eso ya no sea así porque se ha implantado esa cultura de transporte público con una red extensísima que te permite viajar a cualquier sitio.

Lo presentan con el plan de rescate. Si este no fuera aprobado por el PP, ¿saldría adelante el abono?

Estoy convencido de que el PP no va a poner ninguna pega a estas medidas. Estoy convencido de que las va a apoyar porque son medidas que van en la dirección en la que todos queremos, que es ayudar este año a las familias, a los jóvenes, a las empresas… Creo que estamos en la misma línea en la que quiere trabajar el PP, por lo tanto no contemplamos la posibilidad de que no sea aprobado.

¿Entraría en vigor en 2021?

Nuestra pretensión es que se incorpore a los presupuestos de este año. Podría entrar inmediatamente en vigor una vez aprobada la nueva tarifa por el Consorcio.

¿Cuánto ahorro supondría?

A los que tengan tarifa en zona A les supone un ahorro de prácticamente 300 euros al año y a los que tengan la C2 les supondrá un ahorro de casi 832 euros al año.

Este martes la EMT espera estar al 100% tras Filomena. ¿Se puede decir que el transporte público recupera la normalidad?

Sí, por supuesto. Nosotros ya este lunes teníamos el 95% del transporte interurbano funcionando y el 5% que no lo hace es porque hay muchas calles que todavía no están libres de hielo en los diferentes municipios y hay algunas líneas que no podemos utilizar.

Yo creo que ya podemos hablar de práctica normalidad, a salvo de esos pequeños flecos que dependen de limpieza específica de unas calles concretas.

Metro ha estado funcionando casi una semana seguida. ¿Cuál ha sido el aprendizaje?

Hemos hecho algo histórico, que es tener funcionando el metro ocho noches. Tenemos comprometida la apertura las 24 horas en fines de semana y esto ha servido de experiencia. Esa idea sigue ahí.

La pandemia retrasó ese proyecto. ¿Estaría para 2023?

Desde luego no renunciamos y nuestra idea es que esta legislatura esté implantado. Hay que ver cómo va evolucionando la crisis del Covid-19, que ha paralizado muchos proyectos, entre ellos este. Con la pandemia no tenía ningún sentido esta medida porque precisamente la instrucción que hay es la de regresar cuanto antes a nuestros domicilios. Desde el punto de vista práctico no era una prioridad, además, ha habido que atender cosas mucho más urgentes e importantes.