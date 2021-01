Andalucía cerrará todas las capitales de provincia excepto Sevilla y Jaén

La tercera ola de la pandemia del coronavirus sigue avanzando, también en Andalucía, con pasos de gigante. Así lo ponen de manifiesto día a día los datos, que ayer dejaron en la comunidad 4.366 nuevos contagios (586 en Sevilla) y 22 fallecidos. Las cifras de hospitalizados tampoco son buenas y se acercan peligrosamente al pico de la primera ola. No en vano, hay ya 2.473 personas ingresadas, 235 menos que en marzo, de las que 372 están en la UCI, por las 438 del primer pico.

Esta tendencia ha provocado que la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se haya duplicado en una semana hasta los 635,9 casos, por lo que la Junta va a ampliar el número de municipios afectados por las nuevas restricciones, hasta las 326 localidades. Entre ellas, figuran todas las capitales de provincia, excepto Sevilla y Jaén, que por el momento no superan la tasa de 500 casos.

El resto, quedarán cerradas perimetralmente, al igual que otros nueve municipios más de la provincia de Sevilla: Dos Hermanas, Arahal, Peñaflor, Almensilla, Azanalcóllar, Bormujos, Espartinas, Estepa y El Cuervo, que se suman a los que ya están confinados desde el domingo (Umbrete, Lora de Estepa, La Puebla de los Infantes, El Viso del Alcor, Los Palacios y Burguillos). En todos ellos, se mantendrán las limitaciones de horarios establecidas para el resto de la comunidad, con el cierre de los comercios no esenciales y la hostelería a las 18.00 horas.

También se cerrará perimetralmente La Algaba, donde además solo podrá abrir el comercio esencial al haber superado los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, al igual que Benazacón, Santiponce y Osuna –que han duplicado su incidencia– y los siete que ya se encontraban en esta situación: Algámitas, El Garrobo, El Palmar del Troya, Gilena, Las Cabezas de San Juan, La Puebla de Cazalla y Pruna.

Actualización semanal

La Junta explicó este lunes que estos datos de incidencia se revisarán de manera semanal cada lunes y jueves. En el caso de las tasas actualizadas los lunes (como en los municipios mencionados anteriormente), las medidas a aplicar, cuando corresponda, entrarán en vigor a las 00.00 horas del miércoles siguiente, mientras que en el caso de los jueves, los cierres se producirán a partir de las 00.00 horas del sábado. Y las restricciones, añadió el Ejecutivo, se prolongarán durante 14 días para "frenar la velocidad de la curva".

Por otro lado, se ha celebrado una sesión del Centro de Coordinación provincial, presidida por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, donde se decidió intensificar los controles policiales para garantizar el cumplimiento de las medidas y el cierre perimetral tanto de la provincia como de los municipios con tasas superiores a los 500 casos. De esta forma, los controles policiales tendrán "una presencia continuada las 24 horas del día, con refuerzos especiales en las horas y puntos estratégicos". Toscano explicó que los principales incumplimientos detectados son no usar la mascarilla, infringir la hora de cierre de algunas actividades, los aforos o la ausencia de documentación que acredite desplazamientos no autorizados.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aseguró que los resultados de las restricciones "no se irán viendo hasta transcurridos 14 ó 21 días", pero no descartó endurecer las medidas si esta semana "no se contiene" el virus en la comunidad. Y calculó que "empezará la curva descendiente en la primera quincena de febrero".