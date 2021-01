Belén Esteban explica por qué le ha retirado la palabra a Anabel Pantoja

Belén Esteban se ha sincerado este lunes en Sálvamepara hablar sobre la crisis que atraviesa su amistad con Anabel Pantoja, quien la pasada semana reconoció sentirse resentida con la de Paracuellos.

A pesar de que las colaboradoras han preferido no dar demasiados detalles sobre su enfrentamiento, algunos de sus compañeros han afirmado a lo largo de estos días que el motivo se debe a la nueva línea de joyas de Belén Esteban.

Fue el pasado mes de diciembre cuando la tertuliana habló por primera vez de su nuevo proyecto empresarial, lo que no gustó nada a la malagueña, pues esta dirige una marca de joyas desde hace años.

Por ello, Belén Esteban ha contado que se siente "dolida" con su amiga, con la que prefiere mantener las distancias: "No la he llamado, es que no quiero hablar con ella, yo decido en mi vida las cosas que hago y decido hacerlo así".

Y el motivo no es otro que la inesperada llamada que Anabel Pantoja le hizo al equipo de su compañera. "¿Qué hacéis haciendo una campaña con Belén Esteban? ¿No os dais cuenta que me va a quitar toda la clientela?", les preguntó, según ha contado la tertuliana. "Eso a mí me mata, yo nunca hubiera hecho eso", ha afirmado.

La colaboradora se enteró porque se lo contaron algunas personas de su propia compañía. "Lloré mucho", ha confesado, añadiendo que Anabel está enfadada porque no le pide su consejo a la hora de hacer campañas en las redes sociales.

La colaboradora ha afirmado que "se han dicho cosas que no son verdad" y que, ante tal situación, necesita "un poquito de tiempo". "Si ella hace eso por una línea de joyas... no sé", ha valorado en el plató, afirmando que se siente "defraudada" por su compañera. "Me ha dolido muchísimo", ha zanjado.