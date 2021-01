Coronavirus.- Sanitat detecta 65 nous brots, un d'ells afecta 36 persones a Alcalà de Xivert

Excepte aquest, no hi ha cap altre brot que supere les 10 persones afectades. Per províncies, 39 se situen en la província de València, 15 en la d'Alacant i 11 en la de Castelló, segons ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Dels 65 brots, un total de 17 s'han localitzat en la ciutat de València. La majoria són d'origen social, excepte tres, d'origen laboral: un de nou casos, un altre de set i un altre de quatre. La resta de focus són un de huit persones; tres de set; altres tres de sis; un de cinc; quatre de quatre i altres dos de tres.

A Benidorm i Elx s'han produït quatre brots: en la capital turística hi ha un brot de nou casos d'origen social, un altre de huit en origen laboral, un altre de cinc d'origen social i un quart de tres casos i origen laboral. La ciutat il·licitana ha registrat tres focus d'origen social (de huit, sis i quatre contagis) i un altre de quatre d'origen laboral.

Hi ha tres localitats que han registrat tres brots: Alcalà de Xivert, l'Alfàs del Pi i Ontinyent. A Alcalà de Xivert, a més del de 36 casos hi ha dos de cinc casos cadascun i origen social. A l'Alfàs del Pi hi ha un brot de sis casos d'origen laboral i altres dos d'origen social, de cinc i quatre casos. Els brots d'Ontinyent són dos de sis positius (un de laboral i un altre social) i un més de cinc contagis, d'origen social.

Hi ha diverses ciutats més que tenen dos brots i tots ells són d'origen social: a Benicarló hi ha dos brots de huit i quatre casos; a Bétera, de quatre i tres casos; a l'Eliana, de cinc i quatre; a Paterna, de nou i quatre contagis; a Traiguera, dos de cinc positius i a Vinaròs, dos de tres.

La resta de brots són tots d'origen social, un d'origen laboral a Xiva de set contagis i un altre a Xàbia de quatre casos i origen educatiu.

Els altres focus s'han detectat a Alboraia (tres casos), Alcoi (tres), Almàssera (quatre), Anna (nou), Burjassot (quatre), Càlig (quatre), Castelló (quatre), Crevillent (cinc), Fontanars dels Alforins (cinc), Godella (nou), la Llosa de Ranes (cinc), Llutxent (sis), Oliva (tres), Peníscola (quatre), Puçol (set), Torres-Torres (quatre) i la Vila Joioa (huit).