Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra un nou rècord de morts amb 95 morts, 41 d'ells residents, i 2.482 casos

D'aquesta manera, amb els 95 decessos notificats hui el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 3.655 persones: 465 en la província de Castelló, 1.244 en la d'Alacant i 1.946 en la de València.

Així mateix, s'han registrat 2.482 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, la qual cosa situa la xifra total de positius en 210.052 persones.

Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 135 a Castelló (22.325 en total), 799 a Alacant (68.853 en total) i 1.548 en la província de València (118.833 en total). A més, el nombre de casos no assignats ascendeix a 41.

D'igual manera, la pressió hospitalària no deixa de créixer i en aquests moments hi ha 3.829 persones ingressades, 335 més que ahir, i 505 en la UCI, 38 llits ocupats més. D'ells, 308 estan hospitalitzats en la província de Castelló, amb 33 pacients en UCI; 1.431 en la província d'Alacant, 193 d'ells en la UCI; i 2.090 en la província de València, 279 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 6.812 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 172.507 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, 18.985 de les altes s'han donat a Castelló, 57.317 a Alacant i 96.126 a València, a més de 79 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 45.453 casos actius, la qual cosa suposa un 20,51% del total de positius.

ACTUALITZACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 169 residències de majors (16 en la província de Castelló, 51 en la província d'Alacant i 102 en la província de València), 30 centres de diversitat funcional (4 en la província de Castelló, 9 en la província d'Alacant i 17 en la província de València) i 7 centres de menors (1 en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 4 en la província de València).

Així mateix, s'han notificat 129 residents nous positius, 57 treballadors i 41 residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 44 residències a la Comunitat Valenciana: 2 en la província de Castelló, 18 en la província d'Alacant i 24 en la província de València.