El CD Huétor Tájar responde al PP que los partidos de fútbol no los "organiza" el alcalde

Según ha indicado Daza en un comunicado, "el PP solo busca sacar tajada política" y "está utilizando una vez más el fútbol y el nombre de nuestro club para sacar tajada política y atacar a Fernando Delgado". Así ha respondido a las peticiones de explicaciones de los populares al alcalde socialista sobre el partido, que enfrentó al equipo local con el de Loja.

Daza ha destacado que el club "sería en cualquier caso el responsable de lo que ocurrió en el campo aquel día, y no el alcalde hueteño, como el PP está queriendo hacer ver en los medios de comunicación", y ha apuntado que en aquel partido "se cumplieron escrupulosamente todas las medidas decretadas por la Federación Española de Fútbol relativas a aforo y distanciamiento social por la pandemia".

"Nosotros ya sabíamos dos días antes del encuentro que el PP iba a llamar a la Policía Local y a la Guardia Civil para controlar el aforo, porque así lo habían anunciado en su perfil de Facebook. Además, cualquiera que conozca nuestro campo de fútbol sabe que la cantina está al aire libre, por lo que es absolutamente falso que el alcalde 'se escondiera con las persianas bajadas' en ella, como afirmó el señor Funes, entre otras cosas porque no tenemos persianas", ha indicado Daza en relación a unas declaraciones del portavoz popular en Huétor Tájar.

En aquel partido, que enfrentó al Loja y al CD Huétor Tájar, "apenas se llegó a las 60 personas entre las gradas y la cantina, una cifra muy por debajo de lo que permite el estado de alarma, porque a los partidos pueden asistir directivos de los dos clubes, medios de comunicación, jugadores no convocados, recogepelotas y los concejales de Deportes y alcaldes de los dos pueblos, y por eso Fernando Delgado estaba allí, porque había sido invitado por nosotros", ha aseverado el presidente del club hueteño.

"Es, por lo tanto, absolutamente falso que el partido se celebrara con público, como también ha indicado el PP de Huétor Tájar, porque en un derbi comarcal como este hubiéramos tenido más de mil espectadores en circunstancias normales. Además, basta con ver las imágenes de la retransmisión del partido por Internet para corroborar que las gradas estaban vacías, y que en la cantina nunca hubo 60 personas", ha afirmado Luis Daza.

"Basta darse una vuelta por cualquier campo de fútbol de la provincia cuando haya partido para ver que, aunque se celebren a puerta cerrada, hay decenas de personas autorizadas por la Federación. Además, el informe de la Guardia Civil al que se aferra el PP debe haber contabilizado todas las personas que había en el recinto (en el césped, en la grada y en la cantina) para decir que eran 60, y no solo en la cantina, como afirma Funes", ha agregado.

El presidente del CD Huétor Tájar señala que en la cantina se cumplieron las medidas necesarias de distanciamiento social, y estaba cerrada a las 18,00 horas, como establece la normativa. "En cualquier caso, nosotros no hemos recibido, casi un mes y medio después, ninguna denuncia ni de la Policía Local ni de la Guardia Civil, por lo que me extraña mucho que el señor Funes se refiera en la prensa una supuesta denuncia que hasta nosotros desconocemos".

"Desde aquí pido al portavoz del PP de Huétor Tájar que nos deje en paz de una vez por todas, porque lleva años persiguiendo a nuestro club por distintos motivos, y en esta ocasión además está usando nuestro nombre para atacar al alcalde de nuestro pueblo, que ni organizó el partido, ni permitió que hubiera público, ni 'se atrincheró' en la cantina como ha afirmado el señor Funes", indica Luis Daza.

El CD Huétor Tájar se enfrenta en la actualidad a pérdidas económicas de más de 40.000 euros, debido a la pandemia, "porque no hay ingresos desde hace meses, no hay taquilla, no tenemos socios nuevos y la cantina apenas funciona. Así es que estas declaraciones del señor Javier Funes son especialmente irresponsables en estos momentos. A nosotros, que nos mantengan al margen de su guerra política", afirma Daza.