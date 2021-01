Cultura.- L'actriu Paula Usero i curts d'animació i ficció, entre els candidats valencians als Premis Goya

En concret, 'Blue & Malone: Casos imposibles' està dirigida per Abraham López Guerrero, i 'Metamorphosis' per Carla Pereira i Juanfran Jacinto. Tots dos competeixen en la categoria de curt d'animació. Per la seua banda, 'A la cara', de Javier Marco Rico, està nominat en la categoria a millor curtmetratge de ficció.

A més, el productor valencià Toni Novella competeix en la categoria de millor direcció de producció per 'Nieva e n Benidorm', d'Isabel Coixet, i el cineasta alacantí Charlie Arnaiz és codirector d'una de les cintes nominades a millor llargmetratge documental, 'Anatomía de un dandy'. Així mateix, tres de les pel·lícules nominades en les diferents categories -'Las bodas de Rosa', 'Nieva en Benidorm' i 'Historias lamentables'- estan rodades a la Comunitat Valenciana.

Tot açò en una edició en la qual 'Adu', la pel·lícula dirigida per Salvador Calvo, pareix com la favorita per a la pròxima gala en haver rebut 14 nominacions, inclosa la de millor pel·lícula, tal com ha anunciat l'organització aquest dilluns en la seu de l'Acadèmia de Cinema.

València, subseu dels Goya juntament amb Madrid, entregarà "almenys" dos premis des del Palau de les Arts, encara que l'Acadèmia encara no han desvetlat quals. No obstant açò, aquest fet "simbolitzarà" el "tret d'eixida" de la commemoració de l'Any Berlanga, que tindrà com fermall d'or" la celebració de la Gala de 2022 en la ciutat.