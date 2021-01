Cvirus.- CONHOSTUR espera que les ajudes del 'Pla Resisteix' s'apliquen amb "immediatesa" i "agilitat"

20M EP

NOTICIA

La Confederació Empresarial d'Hoteleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR) i Hoteleria València espera que les ajudes contemplades en el 'Pla Resisteix' -dotat amb 340 milions d'euros per a alleujar els sectors afectats per la situació sanitària- es tramiten amb "immediatesa" i "agilitat" per part de les Administracions públiques.