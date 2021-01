Una investigación en ciencias sociales refleja la incidencia de la pandemia en la cotidianeidad de la población

Sus doce capítulos abordan, sobre todo, cómo viven y sienten la crisis las personas de a pie, cómo afecta realmente a sus vidas y qué conclusiones se pueden sacar de ello. Pero también muchos textos se paran a reflexionar sobre cuestiones insospechadas que, aunque afecten a las personas, no están en la agenda política, ni en los medios, y mucho menos resultan conocidas por la población. "Porque en las Ciencias Sociales, y muy particularmente en algunas disciplinas, hay un constante interés por desvelar lo oculto o, mejor dicho, lo ocultado, aquello que pasa desapercibido -por microscópico- o porque no se le dedica atención ni interesa hacerlo", afirma Alberto del Campo Tejedor.

PARA TODOS

El libro no está explícitamente dirigido a académicos y especialistas que quieren comprender el fenómeno del Covid-19 en España bajo el prisma de las Ciencias Sociales, sino también a los que encontrarán en sus páginas muchos elementos de sus propias incertidumbres y esperanzas, frustraciones y anhelos, preguntas y proyectos, en el contexto de una experiencia básicamente compartida que ha renovado el interés por saber no solo cómo ha vivido y sigue viviendo cada cual esta anómala e imprevista situación, sino también cómo eran, son y serán realmente nuestras vidas cotidianas.

Como explica el editor de la obra, "esto no solo expande nuestra visión de la crisis más allá de la salud y la economía, sino que también nos permite comprender el alcance de una situación que afecta a ámbitos poco conocidos, que tiene incidencias sorprendentes y que requiere de soluciones imaginativas que tengan en cuenta la experiencia y creatividad ciudadanas, tanto como la de los especialistas, entre los que también se encuentran los científicos sociales".

Todos los autores son profesores universitarios e investigadores en España. Salvo dos doctorandos (que participan como coautores en sus respectivos capítulos), el resto posee el grado de Doctor, sobre todo en Antropología Social, aunque también en Sociología, Enfermería, Ciencias Políticas y Sociales, Criminología, Filología o Comunicación.

PROYECTO ACADÉMICO SOLIDARIO

Publicado por la editorial Catarata, 'La vida cotidiana en tiempos de la COVID. Una antropología de la pandemia' se trata del primero de dos volúmenes (el segundo llevará por título 'Pensar la Pandemia. Más allá de la sanidad y la economía') que nacen de una iniciativa solidaria e intelectual iniciada en mayo del 2020, cuyo objetivo era publicar un libro cuyos beneficios se destinarían a los proyectos solidarios de la ONG IESMALA.

El profesor de la UPO Alberto del Campo Tejedor hizo un llamamiento a la comunidad universitaria del ámbito de las Ciencias Sociales solicitando contribuciones en forma de textos originales que analizaran las consecuencias del coronavirus en nuestro día a día.

"El sorprendente número de propuestas de capítulo que recibimos en tan solo unas semanas demostró que muchos otros colegas se negaban a quedarse observando pasivamente lo que ocurría desde nuestra privilegiada y segura atalaya, como asalariados del Estado, en su mayoría. Tal fue la avalancha de propuestas recibidas que nos obligó, mediante el habitual sistema de pares ciegos, a limitar el número de capítulos a una cantidad manejable, teniendo que rechazar bastantes propuestas y, en todo caso, organizar la publicación de dos libros".

Esta iniciativa, a su vez, surge del proyecto COVID-ROYALTIES, que une cultura, libros y solidaridad y que se puso en marcha en las primeras semanas tras la declaración del estado de alarma.

"Fue tomando cuerpo la posibilidad de armar algún proyecto que por un lado permitiera, como se dice habitualmente, arrimar el hombro y, por otra, lo hiciera en gran media, aunque no exclusivamente, poniendo a disposición de la sociedad aquello que mejor sabemos hacer los científicos sociales en un momento crítico para cuyo análisis no parecían necesarios solo epidemiólogos y políticos", explica Alberto del Campo, quien añade que "la idea era sencilla y no tardó tiempo en hacerse realidad: unas llamadas y unos correos electrónicos bastaron para que se uniera al proyecto un grupo de profesores universitarios, académicos, investigadores y escritores con el compromiso de donar el monto de nuestros derechos económicos de autor (royalties), de uno o varios libros propios que se vendieran durante el año 2020.

En la página web creada para tal propósito (