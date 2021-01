Les direccions de Podem i EU insten el grup parlamentari a nomenar Lima com a síndica

En la reunió de la direcció de la coalició han participat Lima per part de Podem i Rosa Pérez Garijo, també consellera de Transparència, per EUPV. Podem ha traslladat l'elecció de Lima, aprovada el dissabte passat pel seu consell ciutadà valencià amb 27 vots a favor i dos abstencions, i la direcció ha decidit dictar al grup parlamentari d'UP el nomenament de la nova síndica.

Mentrestant, uns 13 consellers afins a l'exportaveu preparen un recurs contra l'elecció de Lima en considerar que la votació no va comptar amb totes les garanties que estableixen els estatuts de Podem, com la necessitat d'escoltar la posició del grup parlamentari abans de prendre una decisió.

Segons fonts de l'entorn de Davó, el seu cessament no estava clar en l'ordre del dia de l'assemblea del dissabte i no van tindre coneixement fins al mateix dia de forma oficial. Per açò, encara que no qüestionen la potestat del consell ciutadà, volen que la votació quede suspesa i es torne a celebrar "amb garanties", una cosa que haurà de determinar la comissió nacional.

Entre els 13 consellers que recolzen aquest recurs estan la majoria dels quals la van recolzar en el procés intern en el qual es va enfrontar fa uns mesos a Lima pel lideratge de Podem, així com alguns dels seus companys en Les Corts com Ferran Martínez, Beatriu Gascó o Irene Gómez.

Per la seua banda, des de la direcció de Podem asseguren a Europa Press que no tenen coneixement d'aquest recurs i rebutgen valorar "una cosa que no existeix".

A més del nomenament, la coalició ha mostrat el seu suport a les mesures de la Generalitat per a combatre la pandèmia i ha advocat per noves restriccions si l'evolució dels contagis no millora, com el tancament de totes les activitats no essencials "si les dades i els experts així ho aconsellen".

La direcció de la coalició també ha acordat instar el Consell i les Corts a ampliar l'"escut social" per a treballadors, autònoms i pimes per a pal·liar els efectes socioeconòmics i eixir de la crisi "en el menor temps possible", a més de reconéixer l'esforç dels sanitaris i la resta de treballadors essencials.