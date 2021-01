Cvirus.-La Policia de la Generalitat proposa sancionar 9 locals i obri 137 actes per saltar-se toc de queda i mascaretes

Així, durant el cap de setmana, la Policia de la Generalitat ha alçat 137 actes per no utilitzar adequadament la mascareta o per saltar-se el toc de queda. També ha realitzat 266 advertiments per no respectar la distància de seguretat o incomplir l'ús de mascaretes, ha indicat la Generalitat en un comunicat. Així mateix, ha identificat 1.325 persones i 751 vehicles per aquests motius.

Durant aquest cap de setmana l'helicòpter de coordinació de la Generalitat ha donat suport als operatius policials que han controlat l'aforament de les àrees comercials i el tancament perimetral de Bonrepòs i Mirambell, Canals, Sollana i Xàtiva.

Gràcies a aquesta vigilància, s'han sumat sis actes per incomplir el confinament i altres sis per tinença de drogues, s'identificat 202 persones i 104 automòbils, controlat 31 passaports i s'han atès 2 servicis humanitaris.

La Generalitat seguirà donant suport aeri, quan siga necessari, per a controlar els tancaments perimetrals ordenats. Aquest dilluns s'estan realitzant vols en les zones de Sollana, Guadassuar, Anna, Canals i Aiora.