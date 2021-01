'Berta convive con el coronavirus', la nueva apuesta de Salamandra para los más pequeños de la casa

La lectura para los más pequeños siempre es un acierto, en este caso el título de Salamandra Mi amiga Berta es una colección de libros sobre la vida cotidiana de los más pequeños. Cuentos breves, sencillos y cercanos que narran el día a día de una niña que está descubriendo el mundo.

Con esta colección que ha recuperado la editorial en 2021, con un relanzamiento de los títulos más emblemáticos ya publicados, aprender a nadar, el primer día en el cole o cortarse el pelo, son unas experiencias divertidas y emocionantes para los más pequeños, que disfrutan viéndose reflejados en sus aventuras.

Aparte de dicho relanzamiento también cuenta con dos novedades tanto es español como en catalán. Berta convive con el coronavirus es la primera novedad, que está a la venta desde este lunes.

#MiAmigaBerta es una colección de libros divertidos y entrañables sobre la extraordinaria vida cotidiana de los más pequeños. Cuentos breves, sencillos y cercanos que narran el día a día de una niña que está descubriendo el mundo.



En esta nueva historia, Berta muestra a los más pequeños la situación actual con la pandemia. Como muchos niños, la protagonista no puede ir al colegio, ni jugar con sus amigos, ni estar con sus abuelos. Preguntas como: ¿Qué es el virus? ¿Por qué no puedo verlo? ¿Por qué he de mantenerme alejada de mis amigos y familiares? ¿Por qué es tan importante lavarse bien las manos? ¿Qué significa cuarentena? Llegan a quedar resueltas en el libro. Haciendo así que los niños se sientan más acompañados y entendidos.

La segunda novedad saldrá a la venta el 13 de mayo de este año, bajo el título de Berta duerme en casa de Julia que abarcará como la pequeña se va haciendo un poco más mayor y por primera vez se queda a dormir en casa de una amiga.

La autora y creadora de la imagen de Berta y de las ilustraciones que completan la colección, Liane Schneider conoce de primera mano las actitudes y preocupaciones de los niños ya que fue profesora, por lo que estos libros didácticos ayudará a sus lectores a comprender el mundo de una forma divertida y emocionante.