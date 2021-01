Lester carga contra Marta Peñate por salir con Tony Spina, ex de Mayka: "Tan amigas que sois y te vas con su novio"

La exgranhermana Marta Peñate y su novio Lester acudieron a la segunda edición de La isla de las tentaciones para poner a prueba su relación. El experimento no salió bien. De hecho, dio lugar a una bronca ruptura y a una sucesión de insultos, acusaciones y discusiones posteriores que meses después sigue provocando conflictos.

La última ha venido dada por un mensaje en redes sociales en el que advertía a Lester que no accediera a su cuenta de Instagram, pues alguien anónimo había informado a Peñate de que su exnovio tendría las claves de acceso a la cuenta de ella.

Esa acusación bastó para que Lester cargara contra su ex y su actual pareja, el también concursante de realities Tony Spina.

"Marta déjame en paz de una vez. Te lo voy a pedir de rodillas, déjame en paz. Yo no hablo de ti. El que te ha enviado ese mensaje seguramente lo haya hecho desde una cuenta falsa", decía Lester, que acusaba a su ex de estar buscando conflicto: "Solo quieres seguir dándome la lata".

"Me estás insultando, me llamas patético y dices que me quiero parecer a Maluma. Tú te quieres parecer a Mayka o a Patricia, no sé a cuál de las dos. Para un poco", espetaba Lester a Marta Peñate.

Y ya puestos, Lester aprovechaba para criticar la relación que Marta tiene con Tony Spina, con el que sale desde hace poco. "Ahora te pones a comerte las babas de tu amiga Mayka", decía, en referencia a su compañera de concurso en La isla de las tentaciones, que también salió hace poco con Spina.

"Tan amigas que sois y te vas con su novio. Ponte a jugar con la colita de Tony Spina y deja a los demás en paz", decía en duros términos Lester.