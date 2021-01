El regidor de Sanitat d'Oriola també es va vacunar: "Estic tot el dia exposat"

El regidor de Sanitat d'Oriola (Alacant), el 'popular' José Galiano, ha confirmat aquest dilluns que el 6 de gener es va vacunar en la residència de Sant Francesc de la localitat perquè "van sobrar dos o tres dosis i se n'anaven a rebutjar". "Estic tot el dia exposat i en contacte directe amb molta gent per ser regidor de Sanitat", ha recalcat.

"Sobraven algunes dosis i els encarregats de vacunar els residents em van dir que me la podien administrar; jo els vaig comunicar que era el regidor, però em van advertir que jo un dia podria estar en una residència o en una altra i que no passava res si me la posava", ha explicat a Europa Press.

En la mateixa línia, ha assenyalat que les vacunes se n'"anaven a rebutjar" després d'atendre tot el personal de les instal·lacions i que "abans de tirar-les al fem" va decidir posar-li-la. "No hauria d'haver-hi cap problema, com no tirar aliments si sobren", ha sostingut, per a matisar que és infermer de professió i que no exerceix a causa del càrrec que ocupa en el consistori.

Aquest regidor s'afegeix a la llista de càrrecs públics que han rebut la primera dosi contra la COVID-19 malgrat no pertànyer al primer grup del pla de vacunació. En el cas dels 'populars', la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, ha garantit aquest dilluns que el seu partit obrirà un expedient informatiu "si hi ha algun càrrec que accepta la vacuna sense ser grup prioritari", després de la recent vacunació de l'alcalde de La Nucia (Alacant) i diputat provincial, Bernabé Cano, i el regidor de Sanitat, Manuel Alcalá.

La Conselleria de Sanitat també va obrir investigacions per altres casos d'alcaldes vacunats a la Comunitat Valenciana: els socialistes de Rafelbunyol (València), Fran López, i El Verger i Els Poblets (Alacant), el matrimoni format per Ximo Coll i Carolina Vives.