Cinco razones para hacerte con la recortadora favorita de los usuarios de Amazon y lucir una barba perfecta

Dependiendo del cuidado que le demos, la barba tiene mucho que decir sobre la apariencia que proyectamos. Y es que según su estética, aporta rasgos propios de la personalidad de un hombre. Ya sea larga o corta, lo cierto es que para mantenerla debemos contar con una serie de herramientas que nos permitan prestar atención a todo tipo de detalles. En este sentido, siempre viene bien contar con una pauta o una serie de recomendaciones que nos ayuden a lograr un buen afeitado.

En algunos casos, los problemas aparecen cuando tenemos cierta confusión sobre la funcionalidad de los productos. En esos momentos, nos cuesta elegir o decidir, por ejemplo, si apostar por una afeitadora o una recortadora. Lo importante, es tener en cuenta nuestras propias necesidades y apostar esos dispositivos capaces de entregarnos múltiples usos y beneficios. Es por esto que en 20deCompras fuimos en búsqueda de ese must que debe estar entre tus pertenencias y que te permitirá lucir una barba perfecta.

Además de contar con más de 55.000 valoraciones y casi cinco estrellas en el catálogo de Amazon, podemos resumir en otras cinco razones por qué la Philips QP2520/30 OneBlade es la favorita por excelencia. Este modelo recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Pero no solo eso, también permite un uso en seco o en húmedo (incluso en la ducha). Además, incluye tres peines-guía para recortar barba de 1,3 y 5 mm. Y, como si fuera poco, cuenta con una batería NIMH de larga duración (hasta 45 minutos en cada uso con ocho horas de carga). Ojo, que si todavía no está convencido de comprarla, tenemos una última razón que no podrás ignorar... ¡Está rebajada en un 20% y puede ser tuya por solo 35,99 euros!

Su tecnología de afeitado dispone de cuchillas rápidas, la Philips QP2520/30 OneBlade Amazon

Cinco motivos para tenerla entre tus pertenencias

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo Uso en seco o en húmedo, incluso en la ducha Incluye tres peines-guía para recortar la barba: 1, 3 y 5 mm Batería NiMH de larga duración: 45 minutos en cada uso con 8 horas de carga Incluye 1 cuchilla de recambio adicional

