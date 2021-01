Coronavirus.- Cs demanarà reprovar tots els alcaldes vacunats "si es detecten irregularitats"

"Ser alcalde del teu poble no et dona poder per a passar per davant de la resta de ciutadans", defèn el seu portaveu de Sanitat en Les Corts, Fernando Llopis, en un comunicat, després de les investigacions obertes per Conselleria sobre els casos d'alcaldes vacunats a Rafelbunyol (València), El Verger i Els Poblets (Alacant), del PSPV, i el del PP de La Nucia (Alacant).

Cs creu que "no té sentit seguir ocupant un càrrec públic si es demostra que s'han apropiat d'unes dosis que no els corresponien", ja que "el que pareix més greu és que cadascuna d'aquestes vacunes suposa llevar-li una a altres persones que sí formen part de col·lectius de risc".

Llopis realitza aquestes afirmacions després de reunir-se amb el secretari d'Acció Institucional de Cs a la Comunitat Valencina, Jesús Gimeno; el síndic del partit en Les Corts, Toni Cantó, i els regidors 'taronges' en l'Ajuntament de La Nucia i Rafelbunyol, Rafael Congost i Asunción García.