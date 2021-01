Cvirus.- El 98,8% dels grups d'alumnes dels centres educatius conclou sense incidències la primera setmana de classe

En aquests moments, 1.547 centres educatius, el 83,9% dels 1.845 que conformen el sistema educatiu valencià, no tenen cap aula confinada. La setmana de l'11 al 15 de gener ha finalitzat amb 549 grups confinats en 298 centres educatius.

Per províncies, el 84% dels 638 centres educatius de les d'Alacant no té cap grup confinat. Hi ha 102 centres educatius alacantins que tenen 174 grups confinats i, per tant, el 98,9% dels prop de 16.700 grups d'aquesta província rep classes presencials amb tota normalitat.

A Castelló, el 84,3% dels 249 centres educatius no té cap grup confinat. En aquest cas, són alumnes de 54 grups de 39 centres els que s'han hagut de confinar, per la qual cosa el 99,1% dels més de 6.000 grups d'aquesta província realitza classes presencials sense problemes.

En la província de València, el 83,6% dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no té cap grup escolar confinat. Hi ha 157 centres que tenen 321 grups confinats, és a dir, el 98,7% dels prop de 24.300 grups realitza classes presencials amb tota normalitat.