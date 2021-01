Cvirus.- PPCV adverteix que els sanitaris estan "sobrepassats" i que hi ha hospitals amb llits fora de les habitacions

20M EP

NOTICIA

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha advertit aquest dilluns que els sanitaris valencians estan "sobrepassats" i que hi ha hospitals de la Comunitat Valenciana que estan instal·lant llits fora de les habitacions, com en "la capella de l'hospital públic d'Elx o en el saló d'actes de Sant Joan (Alacant)", per la qual cosa ha qüestionat que l'atenció estiga garantida.