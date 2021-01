El jutge processa 28 persones que van tractar d'impedir de forma violenta la manifestació del 9 d'Octubre del 2017

Així es desprèn de la resolució, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual el jutge dona per conclòs el procediment i dona 10 dies a Fiscalia i acusacions perquè formulen escrit d'acusació i sol·liciten l'obertura de juí oral, o bé demanen el sobreseïment de les diligències.

Molts dels encausats formaven part de l'extinta Peña Yomus, d'aficionats ultra del València CF, i exhibien el dia de la manifestació simbologia neonazi i d'extrema dreta.

Entre ells també figura un locutor de televisió i de ràdio que en els dies previs va publicar diferents missatges en les xarxes socials on feia una crida per a impedir la manifestació convocada per diversos partits polítics, sindicats i associacions.

Segons arreplega la resolució, alguns dels investigats van accedir a la vesprada a la Plaça de Sant Agustí de València, lloc d'inici la marxa reivindicativa, en aparent formació, corejant càntics i crits i, en alguns casos, realitzant la salutació feixista.

"El seu propòsit no era un altre que el d'hostigar i enfrontar-se als qui acudiren a la manifestació convocada per la Comissió 9 D'Octubre, i en fi dificultar i impedir, fins i tot mitjançant l'ocupació de violència, la celebració d'aquesta manifestació, i açò per la seua radical discrepància ideològica amb els convocants de la manifestació i la seua hostilitat a allò que representen", relata l'instructor.

Els investigats van aconseguir trencar els cordons de seguretat establits per les forces de seguretat i van acorralar i van agredir presumptament diversos manifestants.

De fet, la marxa no va poder completar el recorregut previst i finalitzar com és habitual en la Plaça Alfons el Magnànim, "davant una acció concertada de diferents investigats", d'acord amb la resolució judicial.

El jutge refereix també les amenaces patides per diversos treballadors i col·laboradors d'un mitjà de comunicació que havia muntat una taula informativa per a promocionar el llançament d'un nou diari, així com els danys ocasionats a l'empresa editora per la destrucció de milers d'exemplars del periòdic.

Igualment, detalla les patades i punyades propinades per una dotzena dels encausats a dos manifestants. Una de les víctimes es troba actualment en tractament per seqüeles derivades d'estrés posttraumàtic a causa d'eixa agressió.

També van ser atacats un fotoreporter, a qui van tractar de llevar-li la càmera fotogràfica i li van trencar dos objectius, i un altre periodista, al qual van colpejar amb una forca de fusta i li van fracturar la pantalla del telèfon mòbil.