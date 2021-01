Coronavirus.-Bonig formarà expedient a qualsevol càrrec del PP que es vacune sense ser prioritari: "Jo no ho hauria fet"

"Jo no ho haguera fet", ha recalcat en roda de premsa després que la Conselleria de Sanitat haja anunciat que obrirà una investigació i el PP d'Alacant un expedient informatiu per les dosis administrades als càrrecs de La Nucia.

Açò sí, Bonig ha remarcat que "són casos diferents" als dels alcaldes socialistes vacunats a Rafelbunyol (València) i El Verger i Els Poblets (Alacant), als quals "se'ls va cridar perquè sobraven vacunes" mentre al primer edil de La Nucia va ser "per la seua condició de facultatiu" en el club de futbol de la localitat i al regidor perquè treballa en el centre de salut de les Foietes.

Després de destacar l'expedient anunciat pel PP provincial, ha insistit que el seu partit aplicarà "la mateixa contundència" que va exigir la setmana passada al PSPV "si es donen les mateixes circumstàncies". "Quan sobren vacunes, ha d'estar molt clar per a qui han de ser; per descomptat, no per als alcaldes ni els regidors, siguen del partit que siguen", ha asseverat.

La 'popular' creu que és una cosa "inadmissible" i que demostra que falla el protocol de la Conselleria de Sanitat, a més d'agrair la "contundència" de la vicepresidenta portaveu del Consell i líder de Compromís, Mónica Oltra, que divendres va defendre que "no per ser més poderós se'n va a tindre prioritat".